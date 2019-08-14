حماس:, العمليات, الثلاث, الأخيرة, جرت, بتخطيط, فردي,

كلمات متعلقةحماس:, العمليات, الثلاث, الأخيرة, جرت, بتخطيط, فردي,
أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي...
قال قائد حركة حماس في قطاغ غزة يحيى السنوار حول منفذ العملية المنفردة قبل أيام...
في منطقة "كيسوفيم" قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تمكنت قوة من الجيش...
قال أحد قادة حركة "حماس" في قطاع غزة، إنه "إذا شنت إسرائيل عدواناً ضد القطاع، والذي...
-أعلنت هيئات إسلامية، فجر اليوم، عن إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى...
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الخميس، برام الله، مع السفير...
اعتقلت الشرطة اليوم فلسطينييْن اخريْن بشبهة ضلوعهما في اغتصاب الطفلة...
وقع سيادة العميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة وممثلا لسيادة اللواء حازم عطا...
اكدت دولة جنوب افريقيا مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته...
زعمت القناة الإسرائيلية الثانية ان طهران طلبت من حماس ان تقدم لها تفاصيل...