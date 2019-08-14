حماس:, العمليات, الثلاث, الأخيرة, جرت, بتخطيط, فردي,

أوضحت مصادر في حماس، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن التحقيقات الداخلية التي أجرتها الحركة حول العمليات على حدود قطاع غزة أظهرت أن الثلاث الأخيرة نفّذها أفراد من الجناح المسلح لها بتخطيط ذاتي لحظي، ومن دون تعليمات من القيادة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوسطاء المصريين والأممين تواصلوا قبل عيد الأضحى المبارك مع قيادة حماس في غزة، وطلبوا توضيحاً حول هذه العمليات، وأن الحركة ردت بأنها جرت بشكل منفرد.

وقال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إن حماس غير معنية بالحرب، إلا أنهم مستمرون بحفر الأنفاق, ولديهم القدرة على إطلاق مئات القذائف باتجاه إسرائيل. جاءت أقواله خلال زيارته لعائلات في خان يونس.