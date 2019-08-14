الأردن, يُحذر, إسرائيل, بخصوص, الوضع, القائم, في, الاقصى,

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قتل طفل وجرح آخر اليوم الاربعاء جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش...
انتقد الليكود الرأي القضائي الذي أصدره المستشار القانوني للحكومة افيحاي...
أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أية قوة...
قال المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة، جيسون غرينبلات، إنّ الرئيس الأميركي، دونالد...
نفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ما نشرته الصحافة الإسرائيلية اليوم عن...
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، قرارا جديدا من شأنه عدم منح...
أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، عن رفضه للمشاركة الإسرائيلية في...
شهدت مدينة فنارة، بمحافظة الإسماعيلية في مصر، حادثة مأسوية تسببت في تحول فرحة...
صرّحت السلطات السعودية، أمس الأحد، أنّ ارتفاع ملحوظ طرأ على حجم إستهلاك بيانات...
يبيت حجاج بيت الله ليالي أيام التشريق في مشعر منى وهي الحادي عشر والثاني عشر...