العثور, على, سلاح, من, نوع, كارلو, في, ساحة, منزل, بالناصرة,

ضمن نشاط لشرطة الناصرة ظهر الثلاثاء تم العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل في الحي الشرقي بمدينة الناصرة .

الشرطة وصلت للمكان للتفتيش ضمن حملة مستمرة على مدار العام من اجل الوصول للاسلحة الغير مرخصة , وعثرت على السلاح واعتتقلت شاب 18 عاماً بشبهة حيازة السلاح .واضافت الشرطة في بيان لها أنها ستقوم بتقديم الشاب للمحكمة بطلب تمديد اعتقاله .