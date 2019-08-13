العثور, على, سلاح, من, نوع, كارلو, في, ساحة, منزل, بالناصرة,

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اصيب شابان بجراح وصفت بالمتوسطة خلال شجار بشاطىء دور قرب مدينة زيخرون يعكوف مساء...
عقب النائب احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير ( المشتركة) على تصريحات وزير الامن...
جاء في بيان صادر عن الشرطة أن قوات معززة من خفر السواحل باشرت عمليات البحث عن...
في رسالة مستعجلة للوزير اردان،طالبت النائبة عايدة توما- سليمان بالسماح لها...
في لقاء مميز عقد في المركز الطبي باده - بوريا، نوقش النشاط المشترك مع شرطة اسرائيل...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب من سكان مدينة الناصرة (29عاماً)...
“قبل أسبوع حصلت زبونتي على شيك مصرفي من شركة التأمين بقيمة نحو 2 مليون شاقل، أثر...
استمع المجلس القطري للتنظيم والبناء هذا الاسبوع الى مرافعات المحامي قيس يوسف...
أسفر حادث طرق مروع بين مدينة الناصرة والعفولة على شارع 60 , اصابة شابة(25عاماً)...
نفذت لجنة الزكاة المحلية في الناصرة مشروع الأضاحي لهذا العام (1440هجرية)، حيث وزعت...