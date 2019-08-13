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العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل بالناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



ضمن نشاط لشرطة الناصرة ظهر الثلاثاء تم العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل في الحي الشرقي بمدينة الناصرة .


الشرطة وصلت للمكان للتفتيش ضمن حملة مستمرة على مدار العام من اجل الوصول للاسلحة الغير مرخصة , وعثرت على السلاح واعتتقلت شاب 18 عاماً بشبهة حيازة السلاح .

واضافت الشرطة في بيان لها أنها ستقوم بتقديم الشاب للمحكمة بطلب تمديد اعتقاله .




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