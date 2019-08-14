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شرط وحيد لرحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مازال مستقبل بول بوجبا في مانشستر يونايتد غير واضح، رغم خوضه أولى جولات البريميرليج مع الفريق.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد لم يغلق الباب أمام رحيل النجم الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة أن بوجبا ما زال بإمكانه الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، بشرط أن يتقدم نادٍ من الأندية المهتمة بعرض يحمل القيمة المالية التي حددها يونايتد في وقتٍ سابق.
وسبق أن حدد مانشستر يونايتد 150 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل بوجبا، الذي انضم للنادي عام 2016، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
ويعتبر ريال مدريد أقوى المرشحين للحصول على خدمات بوجبا، بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان، عكس يوفنتوس الذي تضاءلت حظوظه في استعادة نجمه الفرنسي.
ولن يتمكن يوفنتوس من دفع المقابل الذي حدده مانشستر يونايتد هذا الصيف، لذا قد يترك المجال لريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، بالإضافة إلى أن فريق المدرب ساري بات مكتظًا بلاعبي خط الوسط، في ظل أنباء استمرار سامي خضيرة.
شرط وحيد لرحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد




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