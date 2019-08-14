السنوار:, سنمطر, المدن, الإسرائيلية, بالصواريخ,

قال قائد حركة حماس في قطاغ غزة يحيى السنوار حول منفذ العملية المنفردة قبل أيام شرقي خانيونس: ان" العملية فدائية وبطولية ونفذها الشاب هاني أبو صلاح".

واضاف السنوار "سنكسر جيش الإحتلال المهزوم إذا دخل قطاع غزة وسنمطر المدن الإسرائيلية برشقات صاروخية إذا حاول الإحتلال الدخول في حرب معنا".وقال" إذا ما وقعت الواقعة سنكسر جيش الإحتلال كسراً لا تقوم بعده قائمة، نحن نقصد ما نقول ولا نلقي القول جزافاً ويعرف الإحتلال انا صادقون في قولنا".