استطلاع, جديد, :, الليكود, 30, مقعدا, كاحول, لافان, 29, والمشتركة, 11, مقعداً,

يستدل من استطلاع للراي العام الذي اجرته القناة المتلفزة 12 ان حزب الليكود يحافظ على المقاعد ال 30 التي كان قد حصل عليها في الاستطلاع الذي اجري قبل اسبوعين .

كما يحظى حزب كاحول لافان برئاسة بيني غانتس على 29 مقعدا وتحالف حزب العمل - غيشر 7 مقاعد شأنه شأن المعسكر الديمقراطي (7 مقاعد).اما حزب يامينا وهو اتحاد احزاب اليمين سابقا فينال 11 مقعدا وهو نفس عدد المقاعد التي تحظى بها القائمة المشتركة للاحزاب العربية (11) .ويحافظ حزب اسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان على قوته حيث كان سيفوز ب 10 مقاعد في حال اجراء الانتخابات اليوم .اما حزبا زيهوت وعتسما يهوديت اليمينيين فلا يتجاوزان نسبة الحسم بحسب الاستطلاع .