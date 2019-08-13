تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-13 21:20:19 العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل بالناصرة |  2019-08-13 22:10:47 طعن شابين خلال شجار بشاطىء قرب زيخرون يعكوف |  2019-08-13 23:09:43 هذه فوائد النوم في غرفة واحدة مع النحل! |  2019-08-13 23:07:12 الطيبي: تصريحات اردان خطيرة بسبب موقعه |  2019-08-13 17:37:05 العثور عن شابين اختفت اثارهما بعد سقوطهما عن دراجة مائية في اشكلون |  2019-08-13 17:34:39 النائبة عايدة توما- سليمان تطالب اردان بالسماح بزيارة الاسير حذيفة حلبية المضرب عن الطعام من 43 يوم |  2019-08-13 17:33:34 الليكود ينتقد قرار ماندلبليت حظر نصب كاميرات في مراكز الاقتراع |  2019-08-13 17:30:52 لقاء طاقم المركز الطبي بوريا مع الشرطة لتعزيز التعاون بين الطرفين |  2019-08-13 17:24:39 لائحة اتهام بحق نصراوي قام باطلاق النار في وضح النهار |  2019-08-13 14:49:26 أهالي قصر السر يعترضون على مخطط الغاز القطري |  2019-08-13 12:44:34 اصابات خطيرة في حادث مروع بين الناصرة والعفولة |  2019-08-13 14:42:57 أكثر من 5 أطنان من لحوم الأضاحي توزع على مئات العائلات المستورة في الناصرة |  2019-08-13 14:40:06 العراق يرفض مشاركة اسرائيل في حماية ملاحة الخليج |  2019-08-13 14:36:45 اصابة خطيرة باطلاق نار في الجديدة المكر |  2019-08-13 11:08:41 ريال مدريد يتخلى عن بوجبا من أجل نيمار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طعن شابين خلال شجار بشاطىء قرب زيخرون يعكوف



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب شابان بجراح وصفت بالمتوسطة خلال شجار بشاطىء دور قرب مدينة زيخرون يعكوف مساء اليوم الثلاثاء .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت المكان ونقلت شابين (39و41عاماً)الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
طعن شابين خلال شجار بشاطىء قرب زيخرون يعكوف




كلمات متعلقة

طعن, شابين, خلال, شجار, بشاطىء, قرب, زيخرون, يعكوف,

تابعونــا

العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل بالناصرة العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل بالناصرة 2019-08-13 | 21:20:19

ضمن نشاط لشرطة الناصرة ظهر الثلاثاء تم العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل...

الطيبي: تصريحات اردان خطيرة بسبب موقعه الطيبي: تصريحات اردان خطيرة بسبب موقعه 2019-08-13 | 23:07:12

عقب النائب احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير ( المشتركة) على تصريحات وزير الامن...

العثور عن شابين اختفت اثارهما بعد سقوطهما عن دراجة مائية في اشكلون العثور عن شابين اختفت اثارهما بعد سقوطهما عن دراجة مائية في اشكلون 2019-08-13 | 17:37:05

جاء في بيان صادر عن الشرطة أن قوات معززة من خفر السواحل باشرت عمليات البحث عن...

النائبة عايدة توما- سليمان تطالب اردان بالسماح بزيارة الاسير حذيفة حلبية المضرب عن الطعام من 43 يوم النائبة عايدة توما- سليمان تطالب اردان بالسماح بزيارة الاسير حذيفة حلبية المضرب عن الطعام من 43 يوم 2019-08-13 | 17:34:39

في رسالة مستعجلة للوزير اردان،طالبت النائبة عايدة توما- سليمان بالسماح لها...

لقاء طاقم المركز الطبي بوريا مع الشرطة لتعزيز التعاون بين الطرفين لقاء طاقم المركز الطبي بوريا مع الشرطة لتعزيز التعاون بين الطرفين 2019-08-13 | 17:30:52

في لقاء مميز عقد في المركز الطبي باده - بوريا، نوقش النشاط المشترك مع شرطة اسرائيل...

لائحة اتهام بحق نصراوي قام باطلاق النار في وضح النهار لائحة اتهام بحق نصراوي قام باطلاق النار في وضح النهار 2019-08-13 | 17:24:39

قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب من سكان مدينة الناصرة (29عاماً)...

شركات التأمين ترى دعوى من المجتمع العربي ومباشرة يضاء لديها الضوء الأحمر شركات التأمين ترى دعوى من المجتمع العربي ومباشرة يضاء لديها الضوء الأحمر 2019-08-13 | 16:35:22

“قبل أسبوع حصلت زبونتي على شيك مصرفي من شركة التأمين بقيمة نحو 2 مليون شاقل، أثر...

أهالي قصر السر يعترضون على مخطط الغاز القطري أهالي قصر السر يعترضون على مخطط الغاز القطري 2019-08-13 | 14:49:26

استمع المجلس القطري للتنظيم والبناء هذا الاسبوع الى مرافعات المحامي قيس يوسف...

اصابات خطيرة في حادث مروع بين الناصرة والعفولة اصابات خطيرة في حادث مروع بين الناصرة والعفولة 2019-08-13 | 12:44:34

أسفر حادث طرق مروع بين مدينة الناصرة والعفولة على شارع 60 , اصابة شابة(25عاماً)...

أكثر من 5 أطنان من لحوم الأضاحي توزع على مئات العائلات المستورة في الناصرة أكثر من 5 أطنان من لحوم الأضاحي توزع على مئات العائلات المستورة في الناصرة 2019-08-13 | 14:42:57

نفذت لجنة الزكاة المحلية في الناصرة مشروع الأضاحي لهذا العام (1440هجرية)، حيث وزعت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الحاج احمد حبيب رصاصة طائشة الطيبة استخراج متأثرا بجراحه اطلاق نار حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة كفركنا مواجهات حرق اطارات اغلاق شارع شرطة الحركة الاسلامية تحريض مؤتمر صحفي الناصرة فندق الشيخ رائد صلاح المتابعة لجنة شاهدوا مواجهات اصابات اعتقالات في قباطية قضاء جنينوطن علي امارة مصرع الطفلة رضيعة حادث طرق سيارة شارع 90 اغوار كفر كنا شرطة اسعاف مصرع عامل ورشة في مدينة بات يام اصابة خلال شرطة اسعاف جلجولية ثائر ابو سنينهفؤاد بن اليعيزر وفاة مستشفى ايخيلوف اعلان رسميا عضو كنيست حنان ابو الفية تجميل عملية مستشفى وفاة الخضيرة فيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية عماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين أحمد جوفي سامي كتيلات مصرع الشابين حادث طرق مروع انقلاب سيارة هلال مشارقة طعن سكين عنق اتهام شاب يهودي الخضيرة شجار مطعم اولجا توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء ايلات طعن فرار المنفذ الشرطة تبحث عنه اصابة امرأة طفيفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com