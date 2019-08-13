طعن, شابين, خلال, شجار, بشاطىء, قرب, زيخرون, يعكوف,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت المكان ونقلت شابين (39و41عاماً)الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .

اصيب شابان بجراح وصفت بالمتوسطة خلال شجار بشاطىء دور قرب مدينة زيخرون يعكوف مساء اليوم الثلاثاء .

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العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل بالناصرة 2019-08-13 | 21:20:19 ضمن نشاط لشرطة الناصرة ظهر الثلاثاء تم العثور على سلاح من نوع كارلو في ساحة منزل...

الطيبي: تصريحات اردان خطيرة بسبب موقعه 2019-08-13 | 23:07:12 عقب النائب احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير ( المشتركة) على تصريحات وزير الامن...

العثور عن شابين اختفت اثارهما بعد سقوطهما عن دراجة مائية في اشكلون 2019-08-13 | 17:37:05 جاء في بيان صادر عن الشرطة أن قوات معززة من خفر السواحل باشرت عمليات البحث عن...

النائبة عايدة توما- سليمان تطالب اردان بالسماح بزيارة الاسير حذيفة حلبية المضرب عن الطعام من 43 يوم 2019-08-13 | 17:34:39 في رسالة مستعجلة للوزير اردان،طالبت النائبة عايدة توما- سليمان بالسماح لها...

لقاء طاقم المركز الطبي بوريا مع الشرطة لتعزيز التعاون بين الطرفين 2019-08-13 | 17:30:52 في لقاء مميز عقد في المركز الطبي باده - بوريا، نوقش النشاط المشترك مع شرطة اسرائيل...

لائحة اتهام بحق نصراوي قام باطلاق النار في وضح النهار 2019-08-13 | 17:24:39 قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب من سكان مدينة الناصرة (29عاماً)...

شركات التأمين ترى دعوى من المجتمع العربي ومباشرة يضاء لديها الضوء الأحمر 2019-08-13 | 16:35:22 “قبل أسبوع حصلت زبونتي على شيك مصرفي من شركة التأمين بقيمة نحو 2 مليون شاقل، أثر...

أهالي قصر السر يعترضون على مخطط الغاز القطري 2019-08-13 | 14:49:26 استمع المجلس القطري للتنظيم والبناء هذا الاسبوع الى مرافعات المحامي قيس يوسف...

اصابات خطيرة في حادث مروع بين الناصرة والعفولة 2019-08-13 | 12:44:34 أسفر حادث طرق مروع بين مدينة الناصرة والعفولة على شارع 60 , اصابة شابة(25عاماً)...