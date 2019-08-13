الطيبي:, تصريحات, اردان, خطيرة, بسبب, موقعه,

عقب النائب احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير ( المشتركة) على تصريحات وزير الامن الداخلي اردان بالقول: وزير الامن الداخلي اردان يزايد ويبق الحصوة ويهدد مطالبا بالسماح بصلاة اليهود في المسجد الأقصى فرادى وجماعات.

ليس مجرد مزايدة انتخابية فهذا موقف اردان منذ حين وتكتسب مواقفه خطورة نظراً لموقعه الوزاري ومسؤوليته عن شرطة احتلال القدس.بل اكثر من ذلك : قائد شرطة احتلال القدس ياديد قال رداً على سؤال صحفي: لا اعترف بشي اسمه الوضع القائم.الوضع القائم هو وضع احتلالي قسري . والمسجد الاقصى بكل ساحاته وباحاته هو مكان صلاة للمسلمين . نقطة. اردان ونتانياهو والمقتحمون يستعملون الدين لتغيير واقع سياسي وتكريس وتعميق الاحتلال عبر إحكام السيطرة على اولى القبلتين وعلى القدس الشريف.تربينا على احترام الاديان والايمان ولكن ابدا لن نقبل لا باقتحام ولا بانر واقع احتلالي لانه المسجد الاقصى.تحية لكل المرابطين الذي جسّد وجودهم هذا الايمان وهذاه العقيدة بارادة شامخة.