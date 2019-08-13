كريستيانو:, ميسي, يتحسن, عاما, بعد, عام.., وأختلف, عنه, كثيرا,

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بقدرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، موضحًا الفارق بينه وبين البرغوث. وقال رونالدو، خلال تصريحاته لشبكة "DAZN": "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين". وأضاف "كنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة". وتابع الدون "ميسي لاعب ممتاز وسيكون دائمًا في الذاكرة، وهذا لا يعود فقط إلى فوزه بالكرة الذهبية، ولكن لأنه يتحسن عامًا بعد عام مثلي". وواصل "أستيقظ كل يوم وأنا أفكر في التدريب الخاص بي بهدف تحقيق شيء كبير، وليس فقط لكسب المال".

وأتم كريستيانو رونالدو تصريحاته، قائلًا "أشكر الله لأنني لا أفتقر للمال، لذلك أنا أريد مكانًا في تاريخ كرة القدم".