تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-13 17:37:05 البحث عن شابين اختفت اثارهما بعد سقوطهما عن دراجة مائية في اشكلون |  2019-08-13 17:34:39 النائبة عايدة توما- سليمان تطالب اردان بالسماح بزيارة الاسير حذيفة حلبية المضرب عن الطعام من 43 يوم |  2019-08-13 17:33:34 الليكود ينتقد قرار ماندلبليت حظر نصب كاميرات في مراكز الاقتراع |  2019-08-13 17:30:52 لقاء طاقم المركز الطبي بوريا مع الشرطة لتعزيز التعاون بين الطرفين |  2019-08-13 17:24:39 لائحة اتهام بحق نصراوي قام باطلاق النار في وضح النهار |  2019-08-13 14:49:26 أهالي قصر السر يعترضون على مخطط الغاز القطري |  2019-08-13 12:44:34 اصابات خطيرة في حادث مروع بين الناصرة والعفولة |  2019-08-13 14:42:57 أكثر من 5 أطنان من لحوم الأضاحي توزع على مئات العائلات المستورة في الناصرة |  2019-08-13 14:40:06 العراق يرفض مشاركة اسرائيل في حماية ملاحة الخليج |  2019-08-13 14:36:45 اصابة خطيرة باطلاق نار في الجديدة المكر |  2019-08-13 11:08:41 ريال مدريد يتخلى عن بوجبا من أجل نيمار |  2019-08-13 11:06:32 مجلس كفركنا يخرج ١٨٠ طالبا من دورات السباحة ضمن برنامج تحديات |  2019-08-13 11:04:53 اقبال واسع لمشروع اضاحي الزكاة في ام الفحم |  2019-08-13 11:03:24 غرينبلات: الولايات المتحدة لا تسعى لاستبدال الرئيس الفلسطيني |  2019-08-13 11:02:18 البرنامج الاقتصادي اجتماعي لعمير بيرتس 40 شيكل عن ساعة العمل ومرتب 6000 حد ادنى |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كريستيانو: ميسي يتحسن عاما بعد عام.. وأختلف عنه كثيرا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بقدرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، موضحًا الفارق بينه وبين البرغوث. وقال رونالدو، خلال تصريحاته لشبكة "DAZN": "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين". وأضاف "كنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة". وتابع الدون "ميسي لاعب ممتاز وسيكون دائمًا في الذاكرة، وهذا لا يعود فقط إلى فوزه بالكرة الذهبية، ولكن لأنه يتحسن عامًا بعد عام مثلي". وواصل "أستيقظ كل يوم وأنا أفكر في التدريب الخاص بي بهدف تحقيق شيء كبير، وليس فقط لكسب المال".

وأتم كريستيانو رونالدو تصريحاته، قائلًا "أشكر الله لأنني لا أفتقر للمال، لذلك أنا أريد مكانًا في تاريخ كرة القدم".
كريستيانو: ميسي يتحسن عاما بعد عام.. وأختلف عنه كثيرا




كلمات متعلقة

كريستيانو:, ميسي, يتحسن, عاما, بعد, عام.., وأختلف, عنه, كثيرا,

تابعونــا

ريال مدريد يتخلى عن بوجبا من أجل نيمار ريال مدريد يتخلى عن بوجبا من أجل نيمار 2019-08-13 | 11:08:41

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الميركاتو الخاص بريال...

أول تعليق لوالد الطفل الإنجليزي "النازف" على تصرف محمد صلاح أول تعليق لوالد الطفل الإنجليزي "النازف" على تصرف محمد صلاح 2019-08-12 | 15:11:20

تلقى النجم المصري محمد صلاح رسالة شكر من والد الطفل الإنجليزي، الذي ساعده نجم...

أين سيلعب نيمار مع برشلونة أو ريال مدريد؟ أين سيلعب نيمار مع برشلونة أو ريال مدريد؟ 2019-08-12 | 11:23:38

بات رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، عن حديقة الأمراء أمرًا...

خيبة جديدة قبل الليغا.. روما يهزم ريال مدريد خيبة جديدة قبل الليغا.. روما يهزم ريال مدريد 2019-08-12 | 10:26:07

تغلب فريق روما الإيطالي 5-4 بركلات الترجيح على ضيفه ريال مدريد الإسباني، في...

زيدان: بيل وخاميس معنا.. وكل شيء وارد في الميركاتو زيدان: بيل وخاميس معنا.. وكل شيء وارد في الميركاتو 2019-08-12 | 08:02:03

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه جاهز لبدء موسمه،...

مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية 2019-08-11 | 22:35:48

وجه مانشستر يونايتد رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز...

لفتة إنسانية لصلاح بعد تسببه في كسر أنف مشجع صغير لفتة إنسانية لصلاح بعد تسببه في كسر أنف مشجع صغير 2019-08-11 | 13:34:04

تعرض أحد صغار مشجعي ليفربول، لكسر في الأنف، عندما كان يركض للحاق بسيارة نجم...

القضاء الإسباني يصادق على إقامة مباريات "الليغا" الجمعة القضاء الإسباني يصادق على إقامة مباريات "الليغا" الجمعة 2019-08-11 | 07:44:01

صادق القضاء الإسباني على إقامة مباريات الدوري المحلي أيام الجمعة، إلا أنه منع...

سان جيرمان يعلن تطورات جديدة في مفاوضات بيع نيمار سان جيرمان يعلن تطورات جديدة في مفاوضات بيع نيمار 2019-08-10 | 16:24:20

تأكد غياب نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه ضد أولمبيك نيم، غدًا...

ريال مدريد يُجهز سيناريو بديل لاقتناص نيمار ريال مدريد يُجهز سيناريو بديل لاقتناص نيمار 2019-08-09 | 09:33:52

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يجهز خطة بديلة للتعاقد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق الطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح رئيس بلدية اللد يائير رفيفو مأذن صلاة صوت الأذان المس بالدين الاسلامي اصابة خطيرة شابة الطيبة سقوط درج بيت اسعاف شرطة حادث مدينة احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الطلاب العرب جامعة تل ابيب مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش مؤنس دبور جراسهوبرز سويسرا هداف الدوري تسجيل هدف رائع اجتراق بيت سخنين اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة العفولة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة المركزية جامعة بير زيت تخريج فوج جديد من طلابها اجواء احتفالية طلاب ادارة حسين ابو رعد اطلاق نار سهرة حناء ام الفحم مقتل الشاب مشتبه مسيرة سياراة معلمي سياقة معلمو أزمة تستات شارع الشاطئ عرب يهود اضراب انفجار سيارة الخضيرة توثيق شاهدوا لحظة اصابة مواطنين الرينة اطلاق نار الشرطة الناصرة اضرار دون اصابات بيت اتجاه مجهولوناصطدام تراكتورون عامود مصرع شاب مقتل حادث مروع اصابة اخر اسعاف شرطة ساهر حجيرات بئر المكسور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com