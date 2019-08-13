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البحث عن شابين اختفت اثارهما بعد سقوطهما عن دراجة مائية في اشكلون



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جاء في بيان صادر عن الشرطة أن قوات معززة من خفر السواحل باشرت عمليات البحث عن شابين اختفت اثارهما قرب شاطىء اشكلون عصر اليوم الثلاثاء بعد ان سقطا عن دراجة مائية .


واضاف البيان أن الشرطة تلقت بلاغاً من شابة انها كانت على دراجة مائية برفقة شابين وسقطا عن الدراجة واختفت اثارهما .

قوات معززة في المكان .

صورة توضيحية
البحث عن شابين اختفت اثارهما بعد سقوطهما عن دراجة مائية في اشكلون




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