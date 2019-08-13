النائبة, عايدة, توما-, سليمان, تطالب, اردان, بالسماح, بزيارة, الاسير, حذيفة, حلبية, المضرب, عن, الطعام, من, 43, يوم,

في رسالة مستعجلة للوزير اردان،طالبت النائبة عايدة توما- سليمان بالسماح لها بزيارة فورية للمعتقل الاداري حذيفة حلبية المضرب عن الطعام منذ ٤٣ يوم، للاطلاع عن قرب على وضع حلبية خاصة وان هناك قلق بالغ من تدهور حالته الصحية ودخوله في مرحلة الخطر.

وفي رسالتها ايضاً، طالبت توما- سليمان الوزير باطلاق سراح حلبية المعتقل منذ تاريخ 10/06/2018 في سجن نيتسان دون تقديم اي لائحة اتهام ضده، ودون اي محاكمة مؤكدة انه لا يمكن المخاطرة بحياته خاصة وان مطلبه واضح اما اطلاق سراحه او محاكمته .كذلك اشارت النائبة توما- سليمان في رسالتها الى ان المعتقل اضرب ايضا عن شرب الماء منذ سبعة ايام ،ووضعه الصحي في اسوأ حال خصوصاً، وأنه كان مصاب بمرض السرطان، محملة الوزير المسؤولية التامه عن حياة المعتقل حلبية نتيجة استمرار المعتقل الاضراب عن الطعام.