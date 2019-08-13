النائبة, عايدة, توما-, سليمان, تطالب, اردان, بالسماح, بزيارة, الاسير, حذيفة, حلبية, المضرب, عن, الطعام, من, 43, يوم,

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جاء في بيان صادر عن الشرطة أن قوات معززة من خفر السواحل باشرت عمليات البحث عن...
في لقاء مميز عقد في المركز الطبي باده - بوريا، نوقش النشاط المشترك مع شرطة اسرائيل...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب من سكان مدينة الناصرة (29عاماً)...
“قبل أسبوع حصلت زبونتي على شيك مصرفي من شركة التأمين بقيمة نحو 2 مليون شاقل، أثر...
استمع المجلس القطري للتنظيم والبناء هذا الاسبوع الى مرافعات المحامي قيس يوسف...
أسفر حادث طرق مروع بين مدينة الناصرة والعفولة على شارع 60 , اصابة شابة(25عاماً)...
نفذت لجنة الزكاة المحلية في الناصرة مشروع الأضاحي لهذا العام (1440هجرية)، حيث وزعت...
أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار ظهر اليوم...
بدعم ومبادرة من رئيس المجلس المحلي في كفركنا ، د. يوسف عواودة، تم تخريج ١٨٠ طالب...
كعادتها في كل عام تقوم لجنة الزكاة المحلية في ام الفحم على جمع الاضاحي وتوزيعها...