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الليكود ينتقد قرار ماندلبليت حظر نصب كاميرات في مراكز الاقتراع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتقد الليكود الرأي القضائي الذي أصدره المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت والذي يحظر نصب كاميرات في مراكز الاقتراع .  وجاء عن الحزب ان الجهات المعنية لم تستجب حتى الان لمطلبه فحص شبهات حول ارتكاب مخالفات تزوير في الوسط العربي خلال الانتخابات السابقة، والان تحاول منع اشراف أساسي على مراكز الاقتراع هذه لمنع تكرارها   ومن جهته اكد الوزير الليكودي غلعاد اردان ان لا أحد ينوي تصوير الناخب من وراء الكواليس، بل بعيدا عن صناديق الاقتراع ولذا ما من مساس بخصوصية الناخب اثناء الادلاء بصوته .  وقال الوزير ان الهدف هو فقط منع اشخاص من التصويت بواسطة بطاقات هوية ليست لهم او مزورة. 

ويذكر  ان الليكود قد ارسل في الانتخابات السابقة نشطاء عنخ مزوديم بكاميرات الى مراز الاقتراع في بعض التجمعات السكنية العربية  مما اثار حفيظة الناخبين  الذين قدموا شكاوى بهذا الشأن الى لجنة الانتخابات المركزية .
الليكود ينتقد قرار ماندلبليت حظر نصب كاميرات في مراكز الاقتراع




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