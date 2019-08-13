لقاء, طاقم, المركز, الطبي, بوريا, مع, الشرطة, لتعزيز, التعاون, بين, الطرفين,

في لقاء مميز عقد في المركز الطبي باده - بوريا، نوقش النشاط المشترك مع شرطة اسرائيل وتعزيز التعاون بين الجانبين. ففي اللقاء الذي تم في 25.7.2019 شاركت مديرة جهاز التمريض مالكا أمار مادمون ومندوبي مديرية التمريض، مديرة الخدمات الاجتماعية، عنات روزنبلوم وطاقم الخدمات الاجتماعية، الى جانب ضابط الأمن في المركز الطبي جيرشون زيدوبتشكي.

افتتحت مالكا امار مادمون اللقاء مشددة على التغيير في الاجواء وفي التواصل مع الشرطة “شعور طاقمنا اليوم أفضل بكثير، نشعر بالأمن ونعرف أننا سنحصل على استجابة سريعة ومباشرة”..اما عنات روزنبلوم - مديرة الخدمات الاجتماعية فقد ذكر أن التواصل المتواصل بين جهاز التمريض والخدمات الاجتماعية مع محطة الشرطة في طبريا يتم أيضًا بشؤون حالات العنف الأسري.من جانبه استعرض قائد شرطة طبريا المقدم ايلي سلوك النشاط في السنة الاخيرة ورحّب هو الآخر بلقاء الطاقم وأعضاء لجنة مناهضة العنف في المستشفى وأكد “يتم استدعاءنا بشكل أكبر ليس بسبب زيادة بحالات العنف وانما بسبب ارتفاع الوعي وهذا مهم جدًا. إن لم شعر الطاقم الطبي بالأمان فلا يستطيع تنفيذ عمله بشكل صحيح، لذلك فمنذ استلامي المنصب وضعت نصب عيني معالجة مشكلة العنف الكلامي والجسدي في المركز الطبي باده بوريا ووضعه على رأس سلم الأولويات. هدفنا هو السماح لكم بتنفيذ واجبكم وعملكم بالطريقة المثلى”.ضابط الأمن في المركز الطبي، جيرشون زيدوبتشكي لخص اللقاء بقوله “أنه من 70 حادثة عنف تم تبليغها حتى الآن في عام 2019، 16 شملت حالات عنف جسدي والأخرى كانت حالات عنف كلامي تجاه أفراد الطواقم الطبية. نحن نحيي شرطة طبريا على استجابتها السريعة لتوجهاتنا. هناك استعداد ورغبة من قبل كافة الأطراف لتنظيم المزيد من اللقاءات وتعزيز التعاون”.