لائحة, اتهام, بحق, نصراوي, قام, باطلاق, النار, في, وضح, النهار,

قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب من سكان مدينة الناصرة (29عاماً) باطلاق النار في الهواء من سلاح اوتوماتيكي من نوع "תבור" في احدى شوارع المدينة في وضح النهار .

وجاء في بيان صادر عن شرطة المروج أن الشاب كان يجلس في سيارة واطلق النار في الهواء وشكل خطر على حياة المواطنين وبلطف الله لم نقع اصابات كما جاء في بيان الشرطة .الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت الشاب وتم تمديد لائحة اتهام بحقه وتمديد اعتقاله لاستكمال الاجراءات القانونية , كما واعتقلت الشرطة شاب اخر كان بالسيارة بشبهة حوزته على مخدرات خطيرة من نوع كوكائين .