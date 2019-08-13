افتتاح, استاد, رياضي, في, شفاعمرو, بتكلفة, إجمالية, حوالي, 9.5, شيكل,

أقيم يوم الثلاثاء(6.8.2019) ، حفل افتتاح استاد شفاعمرو الرياضي في حي ظهر الكنيس في المدينة.

أقيم الحفل بحضور رئيس البلدية السيد عرسان ياسين ومدير قسم التخصيصات في مفعال هبايس ، السيد كوبي بنبانيستي.يجري الحديث عن ملعب لكرة القدم يستخدمه الدوري الأول والشباب بمصادقة اتحاد كرة القدم ويشمل العشب الصناعي ، وقواعد لـ 400 مقعد فوق هيكل غرف ملابس بمساحة 483 متر مربع ، الأسوار ، البوابات ، نظام الإضاءة ، الصرف الصحي ومواقف السيارات.تم إنشاء الاستاد في شفاعمرو بتمويل من مفعال هبايس ، حيث تم تقسيم العمل إلى مرحلتين: في المرحلة الأولى ، إنشاء ملعب لكرة القدم ، المنابر ، الإضاءة ، غرف تغيير الملابس ، وغيرذلك.في المرحلة الثانية ، سيتم القيام بمكملات العمل ، بما في ذلك شراء وتركيب الكراسي تحت المنبر ، وتبلغ المنحة الإضافية للمرحلة الثانية في عام 2019 حوالي 1،000،000 شيكل إضافي.رئيس قسم التخصيصات ، كوبي بن بانبيستي: "في العقد الماضي وحده ، استثمرمفعال هبايس ما يقرب من 51 مليون شيكل في مدينة شفاعمرو في العديد من المشاريع المتنوعة للمجتمع. سنواصل استثمار الكثير من الموارد في المدينة في السنوات القادمة".في الصورة: افتتاح استاد شفاعمرو:عرسان ياسين ، رئيس بلدية شفاعمرو وكوبي بنبينستي ، مدير قسم التخصيصات في مفعال هبايس.