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افتتاح استاد رياضي في شفاعمرو بتكلفة إجمالية حوالي 9.5 شيكل



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أقيم يوم الثلاثاء(6.8.2019) ، حفل افتتاح استاد شفاعمرو الرياضي في حي ظهر الكنيس في المدينة.

أقيم الحفل بحضور رئيس البلدية السيد عرسان ياسين ومدير قسم التخصيصات في مفعال هبايس ، السيد كوبي بنبانيستي.
 
يجري الحديث عن ملعب لكرة القدم يستخدمه الدوري الأول والشباب بمصادقة اتحاد كرة القدم ويشمل العشب الصناعي ، وقواعد لـ 400 مقعد فوق هيكل غرف ملابس بمساحة 483 متر مربع ، الأسوار ، البوابات ، نظام الإضاءة ، الصرف الصحي ومواقف السيارات.
 
 
تم إنشاء الاستاد في شفاعمرو بتمويل من مفعال هبايس ، حيث تم تقسيم العمل إلى مرحلتين: في المرحلة الأولى ، إنشاء ملعب لكرة القدم ، المنابر ، الإضاءة ، غرف تغيير الملابس ، وغيرذلك.
في المرحلة الثانية ، سيتم القيام بمكملات العمل ، بما في ذلك شراء وتركيب الكراسي تحت المنبر ، وتبلغ المنحة الإضافية للمرحلة الثانية في عام 2019 حوالي 1،000،000 شيكل إضافي.
رئيس قسم التخصيصات ، كوبي بن بانبيستي: "في العقد الماضي وحده ، استثمرمفعال هبايس ما يقرب من 51 مليون شيكل في مدينة شفاعمرو في العديد من المشاريع المتنوعة للمجتمع. سنواصل استثمار الكثير من الموارد في المدينة في السنوات القادمة".
 
في الصورة: افتتاح استاد شفاعمرو:عرسان ياسين ، رئيس بلدية شفاعمرو وكوبي بنبينستي ، مدير قسم التخصيصات في مفعال هبايس.




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