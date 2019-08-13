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أهالي قصر السر يعترضون على مخطط الغاز القطري



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استمع المجلس القطري للتنظيم والبناء هذا الاسبوع الى مرافعات المحامي قيس يوسف ناصر في الاعتراض الذي قدمه باسم اهالي قرية قصر السر ضد المخطط القطري لتوسيع خط الغاز في الجنوب في منطقة ديمونا.   

وقد جاء اعتراض اهالي قرية قصر السر على المخطط بعد ان تبيّن انه لا يتماشى مع المخطط المقترح لتنظيم القرية وانه يؤدي الى هدم مجموعة من البيوت والمتاجر والمناطق العامة. وفي مرافعاته امام المجلس القطري، احتجّ المحامي قيس ناصر على تحضير المخطط القطري دون اعلام السكان ودون التشاور مع السكان واصحاب البيوت وكأنهم غائبون، وحين يضرّ المخطط بامكانيات تنظيم القرية وتخطيطها المستقبلي.
الى هذا سيتخذ المجلس القطري للتنظيم والبناء قراره النهائي حول المخطط في الفترة القريبة ويأمل اهالي قرية قصر السر ان يقبل اعتراضهم وان يتم تغيير مسار خط الغاز حتى لا يمس القرية وتخطيطها. 




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