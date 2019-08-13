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اصابات خطيرة في حادث مروع بين الناصرة والعفولة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق مروع بين مدينة الناصرة والعفولة على شارع 60 , اصابة شابة(25عاماً) ووالدتها(60عاماً) بجراح خطيرة واصيب اخر بجراح متوسطة .


وبحسب التحقيقات الاولية لشرطة السير ان الحديث يدور عن انقلاب سيارة جانب الطريق قرب مفرق اكسال مما ادى لوقوع اصابات .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .




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