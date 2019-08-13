اصابات, خطيرة, في, حادث, مروع, بين, الناصرة, والعفولة,

وبحسب التحقيقات الاولية لشرطة السير ان الحديث يدور عن انقلاب سيارة جانب الطريق قرب مفرق اكسال مما ادى لوقوع اصابات .الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .

أسفر حادث طرق مروع بين مدينة الناصرة والعفولة على شارع 60 , اصابة شابة(25عاماً) ووالدتها(60عاماً) بجراح خطيرة واصيب اخر بجراح متوسطة .

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