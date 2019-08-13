أكثر, من, 5, أطنان, من, لحوم, الأضاحي, توزع, على, مئات, العائلات, المستورة, في, الناصرة,

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جاء في بيان صادر عن الشرطة أن قوات معززة من خفر السواحل باشرت عمليات البحث عن...
في رسالة مستعجلة للوزير اردان،طالبت النائبة عايدة توما- سليمان بالسماح لها...
في لقاء مميز عقد في المركز الطبي باده - بوريا، نوقش النشاط المشترك مع شرطة اسرائيل...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب من سكان مدينة الناصرة (29عاماً)...
“قبل أسبوع حصلت زبونتي على شيك مصرفي من شركة التأمين بقيمة نحو 2 مليون شاقل، أثر...
استمع المجلس القطري للتنظيم والبناء هذا الاسبوع الى مرافعات المحامي قيس يوسف...
أسفر حادث طرق مروع بين مدينة الناصرة والعفولة على شارع 60 , اصابة شابة(25عاماً)...
أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار ظهر اليوم...
بدعم ومبادرة من رئيس المجلس المحلي في كفركنا ، د. يوسف عواودة، تم تخريج ١٨٠ طالب...
كعادتها في كل عام تقوم لجنة الزكاة المحلية في ام الفحم على جمع الاضاحي وتوزيعها...