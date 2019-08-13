أكثر, من, 5, أطنان, من, لحوم, الأضاحي, توزع, على, مئات, العائلات, المستورة, في, الناصرة,

نفذت لجنة الزكاة المحلية في الناصرة مشروع الأضاحي لهذا العام (1440هجرية)، حيث وزعت أكثر من خمسة أطنان من اللحوم على نحو ٥٢٠ أسرة من العائلات المستورة.وكانت اللجنة قد ذبحت 54 أضحية من الخرفان و3 عجول مباشرة بعد صلاة العيد، ثم باشرت توزيع الحصص ثاني أيام العيد. وقد بلغت تكلفة الأضاحي نحو ١٤٠ ألف شيكل.وقال رئيس لجنة الزكاة الشيخ فارس عابد إن اللجنة تتوجه بشكرها الجزيل إلى الأهل الكرام الذين اختاروا ذبح أضحياتهم عن طريق اللجنة، ما يدل على الثقة التي تحظى بها بين أهلنا. كما أثنى على أعضاء اللجنة ومندوبيها في مختلف أحياء المدينة الذين تفرغوا لإنجاز المشروع على أحسن وجه. يشار إلى أن اللجنة وزعت عشية العيد عشرات الطرود الغذائية والملابس الجديدة التي وصلت مكتب اللجنة من التجار والمتصدقين، كما قدمت مساعدات مالية لعشرات الأسر المحتاجة.