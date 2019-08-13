الفنانة, سيدر, زيتون, تشارك, في, إفتتاح, مهرجان, الفحيص,

عادت الفنانة الفلسطينية سيدر زيتون من الأردن بعد أن شاركت في أفتتاح مهرجان الفحيصفي دورته (28) بعنوان " الاردن تاريخ وحضارة". حضره مندوبا عن سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد افتتح وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان مساء الأحد .

قدمت الفنانة سيدر أحدى أغنياتها للشاعر سميح القاسم بعنوان " عربي أنا " وهي من ألحان المايسترو إحسان المنذر والتي لاقت أعجابا وتفاعل من الحضور.كما وشاركت الفنانة سيدر مع عدة فنانين ونجوم أردنيين وفلسطينيين في مغناة "تاج العز" بمشاركة فرقة الرقص الشعبي من شبيبة لاتين الفحيص.وقد سبق وشاركت الفنانة سيدر وفرقتها الموسيقية في مهرجان الفحيص على المسرح المركزي في السنوات السابقة ولم تكن هذه المشاركة الأولى فيه.وفي نهاية الحفل تم تكريمها من قبل وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان تقديرا لمشاركتها الفنية .كما وشارك وسيشارك خلال الأيام القادمة كل من النجوم مروان خوري , حسين الديك , نجوى كرم والعديد من الفنانين والنجوم العرب