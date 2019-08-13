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اصابة خطيرة باطلاق نار في الجديدة المكر



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار ظهر اليوم الثلاثاء في بلدة الجديدة المكر .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنها هرعت للمكان وباشرت التحقيق لمعرفة اسباب الحادث والوصول للجناة .

الطواقم الطبية نقلت المصاب لمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .
اصابة خطيرة باطلاق نار في الجديدة المكر




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