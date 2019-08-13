ريال, مدريد, يتخلى, عن, بوجبا, من, أجل, نيمار,

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الميركاتو الخاص بريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد سيتوقف عن مطاردة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، في حالة التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سليفا.وأشارت إلى أن ريال مدريد يخوض منافسة قوية مع برشلونة، من أجل حسم صفقة نيمار هذا الصيف.ويعرض ريال مدريد على نيمار راتب أسبوعي يبلغ 700 ألف إسترليني، بينما يغري سان جيرمان بصفقة تتخطى الـ100 مليون إسترليني، بالإضافة إلى ضم واحد من الثلاثي مارسيلو وإيسكو ورافائيل فاران كجزء من الاتفاق.يذكر أن ضم بوجبا كان الهدف الأول لزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، فيما تبقى من الميركاتو، ولكن إدارة الشياطين الحمر ترفض دخول مفاوضات بشأن رحيل اللاعب الفرنسي، بينما ضم نيمار هو الرغبة الأولى لفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.