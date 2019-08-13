تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-13 11:08:41 ريال مدريد يتخلى عن بوجبا من أجل نيمار |  2019-08-13 11:06:32 مجلس كفركنا يخرج ١٨٠ طالبا من دورات السباحة ضمن برنامج تحديات |  2019-08-13 11:04:53 اقبال واسع لمشروع اضاحي الزكاة في ام الفحم |  2019-08-13 11:03:24 غرينبلات: الولايات المتحدة لا تسعى لاستبدال الرئيس الفلسطيني |  2019-08-13 11:02:18 البرنامج الاقتصادي اجتماعي لعمير بيرتس 40 شيكل عن ساعة العمل ومرتب 6000 حد ادنى |  2019-08-13 10:58:33 اعتقال شاب من بيت جن بشبهة طعن اخر واصابته بجراح خطيرة |  2019-08-13 07:05:34 الطقس:اجواء صيفية شديدة الحرارة ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |  2019-08-13 07:04:08 د. معاد فراج مديرًا لقسم الجراحة العامة في مستشفى بوريا |  2019-08-13 07:02:00 نتنياهو: لا استطيع ضم الضفة في الوقت الحالي |  2019-08-13 06:58:41 اصابة خطيرة خلال شجار في بيت جن |  2019-08-12 23:01:56 الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات قضية نصب وإحتيال بإصدار تأشيرات للحج |  2019-08-12 22:59:00 ترامب يقرر منع المهاجرين "الفقراء" من الإقامة الدائمة |  2019-08-12 22:41:53 مقتل الشاب حسين محاميد 19 عاما من العرامشة طعنًا خلال شجار قرب كفرياسيف |  2019-08-12 21:38:35 مصرع آدم سالم قبوعة وعمّه أمير عيد قبوعة من قرية الفرعة بالنقب إثر حادث طرق |  2019-08-12 17:12:57 العراق يرفض مشاركة إسرائيل بتأمين مرور السفن بالخليج |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

البرنامج الاقتصادي اجتماعي لعمير بيرتس 40 شيكل عن ساعة العمل ومرتب 6000 حد ادنى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عرض هذا الاسبوع رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، برنامجه الاقتصادي الاجتماعي في مؤتمر صحافي عقد في مكاتب حزب العمل في تل ابيب وذلك بحضور نواب وقيادة الحزب.   ووفقًا للبرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي عرضة النائب عمير بيرتس، فان حزب العمل جيشير سيعمل بعد الانتخابات على استثمار الدولة بمواطنيها وسد الفجوات الاقتصادية الكبيرة التي اتسعت في فترة حكومة نتنياهو، اضافة الى الحد من تأثير ونفوذ رؤوس الاموال ورجال الاعمال.  اما بالنسبة للخطوات العملية التي ستقوم بها قائمة حزب العمل جيشير فهي اولاً وقبل كل شيء      الاستثمار في العمال والموظفين واقرار قانون لمنحهم اجرة 40 شيكل عن كل ساعة عمل والغاء عمل شركات القوى العاملة اضافة للاستثمار في العائلات والازواج الشابة وبناء 200 الف وحدة سكن بمبادرة وملكية الدولة ليتم منحهم للعائلات التي ليس بامكانها شراء بيوت، والاستثمار في التعليم من جيل صفر والغاء كل المدفوعات الرسمية للمدارس والاستثمار في جهاز الصحة بشكل عيني، واقرار قانون مرتب اساسي بمبلغ 6000 شيكل، والغاء ضريبة القيمة المضافة بقيمة 17 % على كل منتوجات الاستهلاك الاساسية وزيادة مخصصات ضمان الدخل والاعاقة ودفع مرتبات بطالة للمستقلين واصحاب المصالح الصغيرة ومنح المستقلين هبات وقروض من الدولة.  وقال بيرتس خلال المؤتمر الصحافي "نتنياهو وحكومته تسببوا باضرار لدولة اسرائيل بكافة مجالات الحياة وبدلاً ان تمنح الدولة الهبات والمساعدات للمواطنين يتم منحها لرؤوس الاموال الذين لا يهمهم غير جني الارباح على حساب كل المواطنين" واضاف بيرتس "سنعمل على من الامان الاقتصادي لكافة المواطنين عربًا ويهوداً لنتمكن من الاستمرار في العيش بكرامة وشراكة في كافة مجالات الحياة".

البرنامج الاقتصادي اجتماعي لعمير بيرتس 40 شيكل عن ساعة العمل ومرتب 6000 حد ادنى




كلمات متعلقة

البرنامج, الاقتصادي, اجتماعي, لعمير, بيرتس, 40, شيكل, عن, ساعة, العمل, ومرتب, 6000, حد, ادنى,

تابعونــا

مجلس كفركنا يخرج ١٨٠ طالبا من دورات السباحة ضمن برنامج تحديات مجلس كفركنا يخرج ١٨٠ طالبا من دورات السباحة ضمن برنامج تحديات 2019-08-13 | 11:06:32

بدعم ومبادرة من رئيس المجلس المحلي في كفركنا ، د. يوسف عواودة، تم تخريج ١٨٠ طالب...

اقبال واسع لمشروع اضاحي الزكاة في ام الفحم اقبال واسع لمشروع اضاحي الزكاة في ام الفحم 2019-08-13 | 11:04:53

كعادتها في كل عام تقوم لجنة الزكاة المحلية في ام الفحم على جمع الاضاحي وتوزيعها...

اعتقال شاب من بيت جن بشبهة طعن اخر واصابته بجراح خطيرة اعتقال شاب من بيت جن بشبهة طعن اخر واصابته بجراح خطيرة 2019-08-13 | 10:58:33

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 30 عاماً من بيت جن بشبهة طعن...

الطقس:اجواء صيفية شديدة الحرارة ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة الطقس:اجواء صيفية شديدة الحرارة ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-08-13 | 07:05:34

يكون الجو اليوم الثلاثاء حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...

د. معاد فراج مديرًا لقسم الجراحة العامة في مستشفى بوريا د. معاد فراج مديرًا لقسم الجراحة العامة في مستشفى بوريا 2019-08-13 | 07:04:08

تسلّم د. معاذ فراج منصب مدير قسم الجراحة العامة في المركز الطبي باده - بوريا...

اصابة خطيرة خلال شجار في بيت جن اصابة خطيرة خلال شجار في بيت جن 2019-08-13 | 06:58:41

تعرض شاب يبلغ من العمر 35 عاماً فجرر اليوم الثلاثاء للطعن خلال شجار في بلدة بيت جن...

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات قضية نصب وإحتيال بإصدار تأشيرات للحج الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات قضية نصب وإحتيال بإصدار تأشيرات للحج 2019-08-12 | 23:01:56

كشفت الشرطة الفلسطينية ، اليوم ملابسات قضية نصب وإحتيال على مجموعة من المواطنين...

مقتل الشاب حسين محاميد 19 عاما من العرامشة طعنًا خلال شجار قرب كفرياسيف مقتل الشاب حسين محاميد 19 عاما من العرامشة طعنًا خلال شجار قرب كفرياسيف 2019-08-12 | 22:41:53

لقي مساء اليوم الاثنين الشاب حسين محاميد 19 عاما من عرب العرامشة مصرعه اثر تعرّضه...

مصرع آدم سالم قبوعة وعمّه أمير عيد قبوعة من قرية الفرعة بالنقب إثر حادث طرق مصرع آدم سالم قبوعة وعمّه أمير عيد قبوعة من قرية الفرعة بالنقب إثر حادث طرق 2019-08-12 | 21:38:35

لقي الشابان آدم سالم قبوعة وعمّه أمير عيد قبوعة مصرعهما، مساء اليوم الاثنين، اثر...

توقع ارتفاع عدد حالات الانفلوينزا في البلاد خلال موسم الشتاء القادم توقع ارتفاع عدد حالات الانفلوينزا في البلاد خلال موسم الشتاء القادم 2019-08-12 | 15:17:19

يتوقع خبراء ارتفاع عدد حالات الإنفلونزا في البلاد في موسم الشتاء المقبل، وذلك...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي حريق اندلاع النيران في دكان قرية ابو سنان اخماد اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مطعم مقلاة بطاطا معلمو سياقة تظاهرة مفرق باقة الغربية اغلاق شارع وزير المواصلات كاتس افتتاح مشروع ممتحني سياقة اضراب سائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مصرع لينا احمد شابة اطلاق نار الرامة قتيل مصاب حي الجنود المسرحين شرطة اسعاف حادث مصرع شاب هلال غنايم سخنين اطلاق نار جريمة قتل ستاد الدوحة شرطة اسعاف أحمد ابو سويد سرقة مبلغ مال حجاج الحاج الاردن فندق ليلة مبيت هناك عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدساضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث المغار اوامر هدم 4 بيوت مشاركة واسعة قرية مظاهرة حاشدة بسام الصفدي مراسل قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب ابطن طلاب مدارس حيفا شركة ايجيد تتوقف ايصال اهالي قرية جدل شجار شتائ طلاب سائق حافلة فسوطة مناولة اولى منح 57 طفلا طفلة طفلة قرية ابناء الرعية المطران يقعوني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com