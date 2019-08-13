البرنامج, الاقتصادي, اجتماعي, لعمير, بيرتس, 40, شيكل, عن, ساعة, العمل, ومرتب, 6000, حد, ادنى,

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بدعم ومبادرة من رئيس المجلس المحلي في كفركنا ، د. يوسف عواودة، تم تخريج ١٨٠ طالب...
كعادتها في كل عام تقوم لجنة الزكاة المحلية في ام الفحم على جمع الاضاحي وتوزيعها...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 30 عاماً من بيت جن بشبهة طعن...
يكون الجو اليوم الثلاثاء حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
تسلّم د. معاذ فراج منصب مدير قسم الجراحة العامة في المركز الطبي باده - بوريا...
تعرض شاب يبلغ من العمر 35 عاماً فجرر اليوم الثلاثاء للطعن خلال شجار في بلدة بيت جن...
كشفت الشرطة الفلسطينية ، اليوم ملابسات قضية نصب وإحتيال على مجموعة من المواطنين...
لقي مساء اليوم الاثنين الشاب حسين محاميد 19 عاما من عرب العرامشة مصرعه اثر تعرّضه...
لقي الشابان آدم سالم قبوعة وعمّه أمير عيد قبوعة مصرعهما، مساء اليوم الاثنين، اثر...
يتوقع خبراء ارتفاع عدد حالات الإنفلونزا في البلاد في موسم الشتاء المقبل، وذلك...