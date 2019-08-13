البرنامج, الاقتصادي, اجتماعي, لعمير, بيرتس, 40, شيكل, عن, ساعة, العمل, ومرتب, 6000, حد, ادنى,

عرض هذا الاسبوع رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، برنامجه الاقتصادي الاجتماعي في مؤتمر صحافي عقد في مكاتب حزب العمل في تل ابيب وذلك بحضور نواب وقيادة الحزب. ووفقًا للبرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي عرضة النائب عمير بيرتس، فان حزب العمل جيشير سيعمل بعد الانتخابات على استثمار الدولة بمواطنيها وسد الفجوات الاقتصادية الكبيرة التي اتسعت في فترة حكومة نتنياهو، اضافة الى الحد من تأثير ونفوذ رؤوس الاموال ورجال الاعمال. اما بالنسبة للخطوات العملية التي ستقوم بها قائمة حزب العمل جيشير فهي اولاً وقبل كل شيء الاستثمار في العمال والموظفين واقرار قانون لمنحهم اجرة 40 شيكل عن كل ساعة عمل والغاء عمل شركات القوى العاملة اضافة للاستثمار في العائلات والازواج الشابة وبناء 200 الف وحدة سكن بمبادرة وملكية الدولة ليتم منحهم للعائلات التي ليس بامكانها شراء بيوت، والاستثمار في التعليم من جيل صفر والغاء كل المدفوعات الرسمية للمدارس والاستثمار في جهاز الصحة بشكل عيني، واقرار قانون مرتب اساسي بمبلغ 6000 شيكل، والغاء ضريبة القيمة المضافة بقيمة 17 % على كل منتوجات الاستهلاك الاساسية وزيادة مخصصات ضمان الدخل والاعاقة ودفع مرتبات بطالة للمستقلين واصحاب المصالح الصغيرة ومنح المستقلين هبات وقروض من الدولة. وقال بيرتس خلال المؤتمر الصحافي "نتنياهو وحكومته تسببوا باضرار لدولة اسرائيل بكافة مجالات الحياة وبدلاً ان تمنح الدولة الهبات والمساعدات للمواطنين يتم منحها لرؤوس الاموال الذين لا يهمهم غير جني الارباح على حساب كل المواطنين" واضاف بيرتس "سنعمل على من الامان الاقتصادي لكافة المواطنين عربًا ويهوداً لنتمكن من الاستمرار في العيش بكرامة وشراكة في كافة مجالات الحياة".