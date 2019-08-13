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اعتقال شاب من بيت جن بشبهة طعن اخر واصابته بجراح خطيرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 30 عاماً من بيت جن بشبهة طعن اخر والتسبب باصابته بجراح وصفت بالخطيرة فجر اليوم .


وجاء في بيام الشرطة أن الشرطة تلقت بلاغاً عن طعن شاب من بيت جن ونقله الى مستشفى نهاريا وحالته خطيرة , قوات معززة وصلت للمكان وباشروا التحقيق وتوصلوا للجاني وتم اعتقاله على الفور .

الشرطة ستقوم بتقديم المشتبه للمحكمة لتمديد اعتقاله .
اعتقال شاب من بيت جن بشبهة طعن اخر واصابته بجراح خطيرة




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