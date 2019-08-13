اعتقال, شاب, من, بيت, جن, بشبهة, طعن, اخر, واصابته, بجراح, خطيرة,

وجاء في بيام الشرطة أن الشرطة تلقت بلاغاً عن طعن شاب من بيت جن ونقله الى مستشفى نهاريا وحالته خطيرة , قوات معززة وصلت للمكان وباشروا التحقيق وتوصلوا للجاني وتم اعتقاله على الفور .الشرطة ستقوم بتقديم المشتبه للمحكمة لتمديد اعتقاله .

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 30 عاماً من بيت جن بشبهة طعن اخر والتسبب باصابته بجراح وصفت بالخطيرة فجر اليوم .

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