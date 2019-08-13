الطقس:اجواء, صيفية, شديدة, الحرارة, ولا, يطرأ, تغيير, على, درجات, الحرارة,

يكون الجو اليوم الثلاثاء حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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