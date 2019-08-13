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د. معاد فراج مديرًا لقسم الجراحة العامة في مستشفى بوريا



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تسلّم د. معاذ فراج منصب مدير قسم الجراحة العامة في المركز الطبي باده - بوريا حاملًا بُشرى مهمة،  “قريبًا ومع افتتاح غرف الجراحة الجديدة، سنوّسع نطاق نشاطنا ونوعية الجراحات التي نجريها لتقديم رد أفضل وأوسع للمرضى وسنهتم بألا تزيد مدة الانتظار لاجراء عملية جراحية لعلاج السمنة عن ثلاثة أسابيع”.   تسلّم د. معاذ فراج، مؤخرًا ادارة وحدة الجراحة العامة في المركز الطبي باده - بوريا. درس الطب في مسار مخصص في جامعة بن غوريون في النقب، وأجرى تخصصه في مستشفى هيلل يافه، قبل أن يخوض المرحلة الثانية من التخصص في رمبام. قبل سبعة أعوام كان د. فراج بين مؤسسي قسم الجراحة العامة ب في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا، وحتى أنه أنشأ وأدار مركز جراحة السمنة هناك. في عام 2017 عُيّن نائبًا لمدير قسم الجراحة العامة ب في مستشفى الجليل الغربي.   يحمل د. معاذ النشط مخططات كثيرة للمستقبل، اذ أن الهدف توسيع نشاطات قسم الجراحة وزيادة العديد من الخدمات غير القائمة اليوم “طموحنا هو أن ننشئ هنا مركزًا للتميّز وتحويل عيادة علاج السمنة الى مركز علاج وبحث أمراض السمنة المزمنة. يصلنا مرضى من كل أنحاء الشمال، الذين يختارون الوصول الى هنا لأنه وصلهم صيتنا المهني ويعرفون أن نسب نجاح عملياتنا مرتفعة جدًا. وبد الارتفاع بعدد العمليات الجراحية لدينا جليًا في الأشهر الأخيرة. سنوّسع نطاق نشاطنا كي نحصل على تأشيرة كمركز قومي لجراحات علاج السمنة”.  بما يخص المجال البحثي يذكر د. فراج أنه باشر باجراءات لتشجيع البحث في مجال السمنة المزمنة بكافة جوانبها. “في المقابل، أخطط للاستمرار وفتح وحدة لجراحة الثدي وفتح وحدة لأمراض القولون والمستقيم ووحدة لأمراض العجان (المستقيم). اضافة الى اضافة خدمة إصلاح فتق جدار البطن المعقدة، سواء في بالعملية المفتوحة أو بطريقة الغزو الصغير- اللابروسكوبيا  .   ويختتم د. فراج ناقلًا بشرى مهمة للمعالَجين “قريبًا، مع افتتاح غرف العمليات الجديدة، سنوسع نطاق نشاطنا ونوعية العمليات التي نُجريها لأجل توسيع نطاق الردود الممنوحة للمُعالَجين وسنهتم بألا زيد مدة الانتظار لاجراء عملية جراحية لعلاج السمنة عن ثلاثة أسابيع”. 

د. فراج متزوّج وأب لثلاثة أطفال ومن سكان قرية الرامة الجليلية. 




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