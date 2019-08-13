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اصابة خطيرة خلال شجار في بيت جن



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تعرض شاب يبلغ من العمر 35 عاماً فجرر اليوم الثلاثاء للطعن خلال شجار في بلدة بيت جن مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالخطيرة .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة خلال شجار في بيت جن




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