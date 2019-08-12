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أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، عن رفضه للمشاركة الإسرائيلية في...
شهدت مدينة فنارة، بمحافظة الإسماعيلية في مصر، حادثة مأسوية تسببت في تحول فرحة...
صرّحت السلطات السعودية، أمس الأحد، أنّ ارتفاع ملحوظ طرأ على حجم إستهلاك بيانات...
يبيت حجاج بيت الله ليالي أيام التشريق في مشعر منى وهي الحادي عشر والثاني عشر...
أظهرت إحصاءات رسمية، أمس، أنّ عدد ضحايا الفيضانات في ولايات كارناتاكا وكيرالا...
وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأحد، اكليلا من الزهور على ضريح الرئيس...
كشف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، النائب محمد...
أدانت الحكومة الأردنية اليوم ، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى...
في اليوم العاشر من ذي الحجة، الذي يصادف عيد الأضحى، يتوجه حجاج بيت الله الحرام...
بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس، السبت، التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى...