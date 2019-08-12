مقتل, الشاب, حسين, محاميد, 19, عاما, من, العرامشة, طعنًا, خلال, شجار, قرب, كفرياسيف,

وتم اقرار وفاة الشاب في المستشفى متأثرا بجراحهوقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث

لقي مساء اليوم الاثنين الشاب حسين محاميد 19 عاما من عرب العرامشة مصرعه اثر تعرّضه للطعن خلال شجار على شارع 70 قرب كفرياسيف .

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