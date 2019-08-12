مقتل, الشاب, حسين, محاميد, 19, عاما, من, العرامشة, طعنًا, خلال, شجار, قرب, كفرياسيف,

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كشفت الشرطة الفلسطينية ، اليوم ملابسات قضية نصب وإحتيال على مجموعة من المواطنين...
لقي الشابان آدم سالم قبوعة وعمّه أمير عيد قبوعة مصرعهما، مساء اليوم الاثنين، اثر...
يتوقع خبراء ارتفاع عدد حالات الإنفلونزا في البلاد في موسم الشتاء المقبل، وذلك...
انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 12/8/2019 الشاب حافظ عبد الحليم حافظ اسماعيل...
حذر خبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 مترا، دون مستوى سطح البحر،...
فجعت مدينة طمرة اليوم الاثنين ثاني ايام عيد الاضحى المبارك بوفاة الدكتور محمود...
تسبب عطل فني في نظام فرز ونقل الأمتعة الآلي، في مطار اللد (بن غوريون)، إلى تأخيرات...
قال زعيم المعارضة ، بيني غانتس، إنه مستعد للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه...
يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات...
من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر الأسبوع المقبل...