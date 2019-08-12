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مقتل الشاب حسين محاميد 19 عاما من العرامشة طعنًا خلال شجار قرب كفرياسيف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي مساء اليوم الاثنين الشاب حسين محاميد 19 عاما من عرب العرامشة مصرعه اثر تعرّضه للطعن خلال شجار على شارع 70 قرب كفرياسيف . 



وتم اقرار وفاة الشاب في المستشفى متأثرا بجراحه 

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث




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