تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-12 23:01:56 الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات قضية نصب وإحتيال بإصدار تأشيرات للحج |  2019-08-12 22:59:00 ترامب يقرر منع المهاجرين "الفقراء" من الإقامة الدائمة |  2019-08-12 22:41:53 مقتل الشاب حسين محاميد 19 عاما من العرامشة طعنًا خلال شجار قرب كفرياسيف |  2019-08-12 21:38:35 مصرع آدم سالم قبوعة وعمّه أمير عيد قبوعة من قرية الفرعة بالنقب إثر حادث طرق |  2019-08-12 17:12:57 العراق يرفض مشاركة إسرائيل بتأمين مرور السفن بالخليج |  2019-08-12 17:11:31 عجل يقتل جزارا ويصيب 9 مصريين قبل ذبحه في العيد |  2019-08-12 15:17:19 توقع ارتفاع عدد حالات الانفلوينزا في البلاد خلال موسم الشتاء القادم |  2019-08-12 15:12:09 الكربوهيدرات البطيئة الهضم تساعد في الوقاية من السرطان |  2019-08-12 15:06:26 عرابة تفجع بوفاة الشاب حافظ عبد حافظ اسماعيل 20 عاما بنوبة قلبية |  2019-08-12 13:48:31 السعودية: رقم قياسي لاستهلاك الإنترنت بيوم عرفة.. ومن التطبيقات الأكثر إستخداما: إنستغرام وفيسبوك وواتساب |  2019-08-12 11:12:30 البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ |  2019-08-12 11:09:48 طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة |  2019-08-12 10:23:12 أيام التشريق.. هذا سبب التسمية ونُسك الحجاج بها |  2019-08-12 10:14:28 اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات |  2019-08-12 10:13:12 غانتس: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع آدم سالم قبوعة وعمّه أمير عيد قبوعة من قرية الفرعة بالنقب إثر حادث طرق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشابان آدم سالم قبوعة وعمّه أمير عيد قبوعة مصرعهما، مساء اليوم الاثنين، اثر حادث طرق ذاتي مروّع وقع في مهبط مدينة عراد بالنقب. وأشار مراسلنا إلى أنّ القتيلين هما من سكّان قرية الفرعة مسلوبة الاعتراف في النقب.




الحديث يدور حول اصطدام مركبة بعامود إنارة بالقرب من مهبط عراد، حيث وصلت الطواقم الطبية الى المكان واضطرت الى اقرار وفاة شابين كانا يستقلان ال سيارة "




كلمات متعلقة

مصرع, آدم, سالم, قبوعة, وعمّه, أمير, عيد, قبوعة, من, قرية, الفرعة, بالنقب, إثر, حادث, طرق,

تابعونــا

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات قضية نصب وإحتيال بإصدار تأشيرات للحج الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات قضية نصب وإحتيال بإصدار تأشيرات للحج 2019-08-12 | 23:01:56

كشفت الشرطة الفلسطينية ، اليوم ملابسات قضية نصب وإحتيال على مجموعة من المواطنين...

مقتل الشاب حسين محاميد 19 عاما من العرامشة طعنًا خلال شجار قرب كفرياسيف مقتل الشاب حسين محاميد 19 عاما من العرامشة طعنًا خلال شجار قرب كفرياسيف 2019-08-12 | 22:41:53

لقي مساء اليوم الاثنين الشاب حسين محاميد 19 عاما من عرب العرامشة مصرعه اثر تعرّضه...

توقع ارتفاع عدد حالات الانفلوينزا في البلاد خلال موسم الشتاء القادم توقع ارتفاع عدد حالات الانفلوينزا في البلاد خلال موسم الشتاء القادم 2019-08-12 | 15:17:19

يتوقع خبراء ارتفاع عدد حالات الإنفلونزا في البلاد في موسم الشتاء المقبل، وذلك...

عرابة تفجع بوفاة الشاب حافظ عبد حافظ اسماعيل 20 عاما بنوبة قلبية عرابة تفجع بوفاة الشاب حافظ عبد حافظ اسماعيل 20 عاما بنوبة قلبية 2019-08-12 | 15:06:26

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 12/8/2019 الشاب حافظ عبد الحليم حافظ اسماعيل...

البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ 2019-08-12 | 11:12:30

حذر خبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 مترا، دون مستوى سطح البحر،...

طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة 2019-08-12 | 11:09:48

فجعت مدينة طمرة اليوم الاثنين ثاني ايام عيد الاضحى المبارك بوفاة الدكتور محمود...

اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات 2019-08-12 | 10:14:28

تسبب عطل فني في نظام فرز ونقل الأمتعة الآلي، في مطار اللد (بن غوريون)، إلى تأخيرات...

غانتس: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة غانتس: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة 2019-08-12 | 10:13:12

قال زعيم المعارضة ، بيني غانتس، إنه مستعد للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه...

الطقس: أجواء حارة الطقس: أجواء حارة 2019-08-12 | 07:53:44

يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات...

نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست 2019-08-11 | 22:37:41

من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر الأسبوع المقبل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى احتراق شاحنة طرعان مدخل اضرار ازدحامات مرورية سرقة خزنة مسجد الاعتصام في قرية الرينة استنكار واسع تدنيس حرمة جامع انقلاب سيارة حادث طرق الشارع الرئيسي يافة الناصرة ميديكال الطبي طاقم امنية النعامي 7 اشهر وفاة الطفلة حورة حادث طرق مروع شارع الموت حافلة سيارة خصوصيةالحركية الاسلامية نصرة كفر قرع شعارات رفع اهالي بلدة ثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة كريات انا طعن شاب يهودي اصابة جنائي ظن انه عربي انتقام توئثيق اطلاق نار مقهى اراجيل البلدة القديمة عكا شاهدوا فيديو مجهول اصابة شابين حرق اضرام النار ماده مشتعله سكب ولاعة طبيب شعفاط مخيم عياده طفل رضيع وفاة انتقام لاحة اتهام "هاتريك" رونالدو يقود ريال مدريد لتأهل تاريخي والاطاحة بفولفسبورجشواهنة 4 اشقاء يوم واحد سخنين زفاف حفل عرس جماعي مدينة مشاركة واسعة رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال افتتاح مهرجان ليالي رمضان مشغولات يدوية مدينة سخنين مشاركة واسعة اهالي المدينة اتهام شاب شعفاط القدس دين مالي دكان بقالة طعن سكين يحيى شرحة الشاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com