مصرع, آدم, سالم, قبوعة, وعمّه, أمير, عيد, قبوعة, من, قرية, الفرعة, بالنقب, إثر, حادث, طرق,

لقي الشابان آدم سالم قبوعة وعمّه أمير عيد قبوعة مصرعهما، مساء اليوم الاثنين، اثر حادث طرق ذاتي مروّع وقع في مهبط مدينة عراد بالنقب. وأشار مراسلنا إلى أنّ القتيلين هما من سكّان قرية الفرعة مسلوبة الاعتراف في النقب.

الحديث يدور حول اصطدام مركبة بعامود إنارة بالقرب من مهبط عراد، حيث وصلت الطواقم الطبية الى المكان واضطرت الى اقرار وفاة شابين كانا يستقلان ال سيارة "