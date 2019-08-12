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العراق يرفض مشاركة إسرائيل بتأمين مرور السفن بالخليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، عن رفضه للمشاركة الإسرائيلية في تأمين مرور السفن في منطقة الخليج.



وذكر الحكيم في في تغريدة على موقع "تويتر": "يرفض العراق مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي، إن دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".


وأضاف وزير الخارجية العراقي أن "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة وأن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".




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