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عجل يقتل جزارا ويصيب 9 مصريين قبل ذبحه في العيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت مدينة فنارة، بمحافظة الإسماعيلية في مصر، حادثة مأسوية تسببت في تحول فرحة العيد إلى جنازة، بسبب أضحية العيد، بعدما أصيب عجل بحالة هياج قبل دقائق من ذبحه، ليهجم على الجزّار الذي كان يستعد لعملية الذبح فأصابه إصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال، وفرّ هاربا من المنزل، ليتسبب في إصابات بالغة لبعض الموجودين.



وفي أثناء الاستعداد لعملية ذبح الأضحية بأحد منازل المدينة، أصيب العجل بحالة من الهياج نتيجة رؤية السكين، ليهاجم الجزار الذي حاول الإمساك به والسيطرة عليه، إلا أن الجزار لقي مصرعه، متأثراً بإصابات بالغة أحدثها العجل، وفر هارباً في شوارع المدينة.


وأصيب السكان بحالة من الفزع على إثر هياج العجل وهروبه من المنزل، واجتمع عدد من الأهالي الموجودين بالشارع، في محاولة منهم للسيطرة على العجل، إلا أنه أصاب 9 أشخاص آخرين منهم بإصابات بالغة، قبل أن تتم السيطرة عليه.


وتحولت الفرحة بالعيد والأضحية إلى جنازة، حيث أوضح شهود عيان أن الأسرة التي كانت تستعد لذبح الأضحية، اشتروا العجل قبل أيام مقابل 40 ألف جنيه، إلا أنه تسبب في أزمة عنيفة بقتل الجزار، ولكنه لم يصب أحداً من أفراد الأسرة بعدما فر أفرادها هاربين من أمامه.




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