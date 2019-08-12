توقع, ارتفاع, عدد, حالات, الانفلوينزا, في, البلاد, خلال, موسم, الشتاء, القادم,

يتوقع خبراء ارتفاع عدد حالات الإنفلونزا في البلاد في موسم الشتاء المقبل، وذلك بناء على معطيات من أستراليا حيث يسود الشتاء حاليا .

وأفيد أن أحد أنواع الفيروسات المسبّبة للمرض تغيَّر بشكل يجعل التطعيم غير ناجع.