تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-12 17:12:57 العراق يرفض مشاركة إسرائيل بتأمين مرور السفن بالخليج |  2019-08-12 17:11:31 عجل يقتل جزارا ويصيب 9 مصريين قبل ذبحه في العيد |  2019-08-12 15:17:19 توقع ارتفاع عدد حالات الانفلوينزا في البلاد خلال موسم الشتاء القادم |  2019-08-12 15:12:09 الكربوهيدرات البطيئة الهضم تساعد في الوقاية من السرطان |  2019-08-12 15:06:26 عرابة تفجع بوفاة الشاب حافظ عبد حافظ اسماعيل 20 عاما بنوبة قلبية |  2019-08-12 13:48:31 السعودية: رقم قياسي لاستهلاك الإنترنت بيوم عرفة.. ومن التطبيقات الأكثر إستخداما: إنستغرام وفيسبوك وواتساب |  2019-08-12 13:46:21 زاندبرج من ميرتس: يحق لليهود الصلاة بالمسجد الاقصى! |  2019-08-12 11:12:30 البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ |  2019-08-12 11:09:48 طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة |  2019-08-12 10:23:12 أيام التشريق.. هذا سبب التسمية ونُسك الحجاج بها |  2019-08-12 10:14:28 اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات |  2019-08-12 10:13:12 غانتس: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة |  2019-08-12 07:59:24 95 قتيلاً بفيضانات بالهند |  2019-08-12 07:53:44 الطقس: أجواء حارة |  2019-08-11 22:37:41 نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

توقع ارتفاع عدد حالات الانفلوينزا في البلاد خلال موسم الشتاء القادم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 يتوقع خبراء ارتفاع عدد حالات الإنفلونزا في البلاد في موسم الشتاء المقبل، وذلك بناء على معطيات من أستراليا حيث يسود الشتاء حاليا . 



وأفيد أن أحد أنواع الفيروسات المسبّبة للمرض تغيَّر بشكل يجعل التطعيم غير ناجع.
توقع ارتفاع عدد حالات الانفلوينزا في البلاد خلال موسم الشتاء القادم




كلمات متعلقة

توقع, ارتفاع, عدد, حالات, الانفلوينزا, في, البلاد, خلال, موسم, الشتاء, القادم,

تابعونــا

عرابة تفجع بوفاة الشاب حافظ عبد حافظ اسماعيل 20 عاما بنوبة قلبية عرابة تفجع بوفاة الشاب حافظ عبد حافظ اسماعيل 20 عاما بنوبة قلبية 2019-08-12 | 15:06:26

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 12/8/2019 الشاب حافظ عبد الحليم حافظ اسماعيل...

زاندبرج من ميرتس: يحق لليهود الصلاة بالمسجد الاقصى! زاندبرج من ميرتس: يحق لليهود الصلاة بالمسجد الاقصى! 2019-08-12 | 13:46:21

على اثر محاولات الاقتحام المتكررة ليمين المستوطنين للمسجد الاقصى ومحاولات...

البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ 2019-08-12 | 11:12:30

حذر خبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 مترا، دون مستوى سطح البحر،...

طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة 2019-08-12 | 11:09:48

فجعت مدينة طمرة اليوم الاثنين ثاني ايام عيد الاضحى المبارك بوفاة الدكتور محمود...

اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات 2019-08-12 | 10:14:28

تسبب عطل فني في نظام فرز ونقل الأمتعة الآلي، في مطار اللد (بن غوريون)، إلى تأخيرات...

غانتس: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة غانتس: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة 2019-08-12 | 10:13:12

قال زعيم المعارضة ، بيني غانتس، إنه مستعد للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه...

الطقس: أجواء حارة الطقس: أجواء حارة 2019-08-12 | 07:53:44

يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات...

نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست 2019-08-11 | 22:37:41

من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر الأسبوع المقبل...

فاجعة في الخليل أول ايام العيد - مصرع الطفل محمد بلال مسالمة (عامان) بحادث دهس من قبل والده فاجعة في الخليل أول ايام العيد - مصرع الطفل محمد بلال مسالمة (عامان) بحادث دهس من قبل والده 2019-08-11 | 19:26:16

الخليل - لقي الطفل محمد بلال مسالمة البالغ من العمر عامين مصرعه اليوم الاحد نتيجة...

هنية يحذر من المساس بالمسجد الأقصى هنية يحذر من المساس بالمسجد الأقصى 2019-08-11 | 18:04:10

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية من أي خطوة من شأنها المساس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة عماد أبو شرخ دعاء اللد مصرع الام امام اولادها اطلاق نار ابنها يهذي باسمها بيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال اعتقال شابين ذخيرة سلاح بندقية m16 سلاح تفتيش شرطة النقب الجنوب الخنازير تتجول وتقتحم البيوت ليلا في قرية العزير سهل البطوف استياء عارمأمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار مصرع رضيع اصابة شاب احدى القرى البدوية في الجنوب النقب رمات حوفيف وادي النعيم اهالي حي عرابة يوقفون العمر شارع رئيسي الحلو مقاول بلدية ممر مشاه تجمهر اسطوانات غاز مصادرة مداهمة محلات في عرابة كفر مندامصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية عام 2015 مواطنا مصرع طفلين انفجار مولد كهرباء خيمة سكنية ابو قويدر شرطة اسعاف محمد عمر ابن عمه قويدر ابو الزرنوق مخلفات ذخيرة انفجار احتراق بيت المكر أريكة كنبه الشرطة اضرام النار قرية الشرطة مصرع عربي غرقا غرق في هرتسليا اسعاف الشرطة تحقيق طعن زوجته كريات ملاخي ابنيه شقيقها شرطة اعتقال اصابة الجنوب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com