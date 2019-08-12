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اختفاء عارضة أزياء ونجمة "يوتيوب" بريطانية في ظروف غامضة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأت الشرطة البريطانية حملة بحث عن نجمة الـ "يوتيوب" وعارضة الأزياء، مارينا جويس، التي فُقدت منذ 11 يوما، حيث وجهت نداء للمساعدة في العثور عليها.



وأطلقت جمعية "المفقودون" الخيرية نداء مساعدة للبحث عن مارينا البالغة من العمر 22 عاما، موضحة أنها اختفت من منزلها في هارينغ شمال لندن، منذ 31 يوليو، وأن آخر فيديو لها عبر قناتها كان قبل 10 أيام.


من جانبها، أعادت الشرطة البريطانية تغريد نداء المساعدة، أملا في الحصول على معلومات تساعد في العثور عليها.


يذكر أن لدى عارضة الأزياء مارينا ما يقرب من 2.1 مليون مشترك على قناتها على "يوتيوب"، و290 ألف متابع على "إنستغرام"




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