الكربوهيدرات, البطيئة, الهضم, تساعد, في, الوقاية, من, السرطان,

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إن اتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمرينات الرياضية لا يساعد فقط محيط خصرك. فقد...
قالت نتائج دراسة جديدة إن استعمال الهاتف الذكي لمدة 5 ساعات يومياً يعني إدمان...
يتسبب نقص فيتامين D في جسم الإنسان بنتائج صعبة جدا، منها وجع في العظام وشعور بضعف...
تعتبر وجبة الإفطار الأهم على مدار اليوم لإمداد الجسم بالفيتامينات والمواد...
وجد باحثون أن شرب 3 فناجين قهوة أو أكثر يوميا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض للصداع...
من المعروف أن لوجبة الإفطار فوائد كبيرة وعديدة على الصحة، إلا أن كثيرين...
ترجع حوالي نصف مشاكل الانتفاخ والغازات إلى الهواء المبتلع، فيما يعود النصف...
كشف تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم تقديمه في ” ريو دي جانيرو ” عن مخاطر...
أشارت دراسة أمريكية موسعة استغرقت أكثر من 14 عاماً إلى أن تناول القهوة قبل الذهاب...
عندما تسافر في رحلة طيران، يمكن أن يكون التجول حول المقصورة طريقة رائعة لتمديد...