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بات رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، عن حديقة الأمراء أمرًا...
تغلب فريق روما الإيطالي 5-4 بركلات الترجيح على ضيفه ريال مدريد الإسباني، في...
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه جاهز لبدء موسمه،...
وجه مانشستر يونايتد رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز...
تعرض أحد صغار مشجعي ليفربول، لكسر في الأنف، عندما كان يركض للحاق بسيارة نجم...
صادق القضاء الإسباني على إقامة مباريات الدوري المحلي أيام الجمعة، إلا أنه منع...
تأكد غياب نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه ضد أولمبيك نيم، غدًا...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يجهز خطة بديلة للتعاقد...
توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، من أجل ضم لاعب وسط الأخير، في فترة...
ما زالت الأنباء تتضارب بشأن رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان...