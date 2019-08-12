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أول تعليق لوالد الطفل الإنجليزي "النازف" على تصرف محمد صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى النجم المصري محمد صلاح رسالة شكر من والد الطفل الإنجليزي، الذي ساعده نجم ليفربول أثناء تعرضه للضرب من قبل مجموعة من مشجعي فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم.




وكتب والد الطفل "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "شكرا لك على عودتك للاطمئنان على أبنائي بعد ما حدث.. طفلي يحبك كثيرا، وألمه ذهب مباشرة بعد أن عدت وقمت بعناقه، أنت رجل عظيم".




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