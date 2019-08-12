عرابة, تفجع, بوفاة, الشاب, حافظ, عبد, حافظ, اسماعيل, 20, عاما, بنوبة, قلبية,

وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواة الأخير بعد صلاة العصر من الجامع القديم.نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وانا اليه راجعون.

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 12/8/2019 الشاب حافظ عبد الحليم حافظ اسماعيل كناعنة عن عمر ناهز (19عاما) إثر تعرضه لنوبة قلبية.

تابعونــا

زاندبرج من ميرتس: يحق لليهود الصلاة بالمسجد الاقصى! 2019-08-12 | 13:46:21 على اثر محاولات الاقتحام المتكررة ليمين المستوطنين للمسجد الاقصى ومحاولات...

البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ 2019-08-12 | 11:12:30 حذر خبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 مترا، دون مستوى سطح البحر،...

طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة 2019-08-12 | 11:09:48 فجعت مدينة طمرة اليوم الاثنين ثاني ايام عيد الاضحى المبارك بوفاة الدكتور محمود...

اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات 2019-08-12 | 10:14:28 تسبب عطل فني في نظام فرز ونقل الأمتعة الآلي، في مطار اللد (بن غوريون)، إلى تأخيرات...

غانتس: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة 2019-08-12 | 10:13:12 قال زعيم المعارضة ، بيني غانتس، إنه مستعد للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه...

الطقس: أجواء حارة 2019-08-12 | 07:53:44 يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات...

نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست 2019-08-11 | 22:37:41 من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر الأسبوع المقبل...

فاجعة في الخليل أول ايام العيد - مصرع الطفل محمد بلال مسالمة (عامان) بحادث دهس من قبل والده 2019-08-11 | 19:26:16 الخليل - لقي الطفل محمد بلال مسالمة البالغ من العمر عامين مصرعه اليوم الاحد نتيجة...

هنية يحذر من المساس بالمسجد الأقصى 2019-08-11 | 18:04:10 حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية من أي خطوة من شأنها المساس...