عرابة, تفجع, بوفاة, الشاب, حافظ, عبد, حافظ, اسماعيل, 20, عاما, بنوبة, قلبية,

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على اثر محاولات الاقتحام المتكررة ليمين المستوطنين للمسجد الاقصى ومحاولات...
حذر خبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 مترا، دون مستوى سطح البحر،...
فجعت مدينة طمرة اليوم الاثنين ثاني ايام عيد الاضحى المبارك بوفاة الدكتور محمود...
تسبب عطل فني في نظام فرز ونقل الأمتعة الآلي، في مطار اللد (بن غوريون)، إلى تأخيرات...
قال زعيم المعارضة ، بيني غانتس، إنه مستعد للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه...
يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات...
من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر الأسبوع المقبل...
الخليل - لقي الطفل محمد بلال مسالمة البالغ من العمر عامين مصرعه اليوم الاحد نتيجة...
حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية من أي خطوة من شأنها المساس...
قال النائب د. احمد الطيبي رئيس العربيه للتغيير( القائمة المشتركة) ان الاف...