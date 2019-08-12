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عرابة تفجع بوفاة الشاب حافظ عبد حافظ اسماعيل 20 عاما بنوبة قلبية



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 12/8/2019 الشاب حافظ عبد الحليم حافظ اسماعيل كناعنة عن عمر ناهز (19عاما) إثر تعرضه لنوبة قلبية. 



وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواة الأخير بعد صلاة العصر من الجامع القديم.


نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وانا اليه راجعون.




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