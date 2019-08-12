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زاندبرج من ميرتس: يحق لليهود الصلاة بالمسجد الاقصى!



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على اثر محاولات الاقتحام المتكررة ليمين المستوطنين للمسجد الاقصى ومحاولات اليمين تغيير الوضع القائم صرحت عضو الكنيست تمار زاندبرج (ميرتس) وقالت: حرية العبادة هي حق انساني، من حق اليهود الصلاة في المسجد الاقصى المكان الاكثر قدسية لهم، تم حجب هذا الحق بسبب الصراع القومي - الديني المستمر، الطريق الافضل لضمان حرية العبادة لليهود في المسجد الاقصى هو حل سياسي يقوم بترتيب وصول كافة المؤمنين الى الاماكن المقدسة لهم.




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