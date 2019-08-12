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تغريم كاظم الساهر 44 ألف دولار في الأردن .. والسبب ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت نقابة الفنانين الأردنيين تغريم الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” غرامة مالية تقدر ب 44 ألف دولار نظرا لغنائه في حفله الأخير داخل المملكة الأردنية العام الماضي دون تصريح مسبق من النقابة وعدم دفع الساهر النسبة المالية المستحقة عليه من عائدات حفلاته في الأردن بحسب القانون والتي تبلغ نسبتها 3% .



وكانت قد وجهت النقابة إنذارا عدليا للفنان كاظم الساهر قبل إقامة حفليه في عمان يومي الخميس والجمعة الماضيين بدفع الغرامة أو تصعيد الأزمة للقضاء في الأردن .

 وحددت النقابة مبلغ الغرامة 44 ألف دولار عن 4 حفلات أقامها في المملكة قبل أن تبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية وقدرت دخله من كل حفلة 110 آلاف دولار .


وأمهلت النقابة كاظم الساهر أسبوعا لضبط أوضاعه وتسديد المبلغ قبل أن تضطر للجوء إلى القضاء .




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