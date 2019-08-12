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أين سيلعب نيمار مع برشلونة أو ريال مدريد؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، عن حديقة الأمراء أمرًا واردا بقوة هذا الصيف، بعد زيادة التوتر في علاقته مع الإدارة والجماهير.



ويعد ناديا برشلونة وريال مدريد الوجهتان الأقرب لنيمار هذا الصيف، بسبب قدرتهما على تلبية الشروط المالية لسان جيرمان.


وأعدت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا عن تشكيلة كل من برشلونة وريال مدريد في حالة انتقال نيمار إلى "كامب نو" أو "سانتياجو برنابيو" هذا الصيف.


برشلونة


قالت الصحيفة إن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيطبق خطة 4-2-4، وسيدفع في الهجوم بالرباعي الناري نيمار وليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.


وسيتحمل مسؤولية وسط الملعب كل من فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس، مشيرة إلى أنه سيتم منح نيمار وجريزمان في هذه الخطة أدوارًا دفاعية حتى لا يحدث اختلال في توازن الفريق بالملعب.

 


ريال مدريد


أوضحت الصحيفة أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، سيعتمد على خطة 4-2-3-1 في حالة ضم نيمار.


وسيدفع زيزو في هجوم ريال مدريد بكل من الثلاثي نيمار وإيدين هازارد ولوكا مودريتش وأمامه كريم بنزيما.


وأوضحت أن مودريتش سيلعب جهة اليمين في الثلاثي الذي تحت رأس الحربة، وهو ليس بالمركز الجديد على النجم الكرواتي، وسبق أن قام بتأديته أكثر من مرة في الموسم الماضي.


وسيكون هازارد تحت رأس الحربة في المركز رقم 10، بينما سيتواجد نيمار كجناح أيسر، ويتولى الثنائي توني كروس وكاسيميرو مسؤولية وسط الملعب.


وأكدت الصحيفة أن آرثر ميلو وإيسكو سيكونان ضحايا انتقال نيمار إلى برشلونة أو ريال مدريد على الترتيب، بسبب أنه سيطيح بأحدهما من التشكيل الأساسي.




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