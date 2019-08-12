تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-12 15:12:09 الكربوهيدرات البطيئة الهضم تساعد في الوقاية من السرطان |  2019-08-12 15:06:26 عرابة تفجع بوفاة الشاب حافظ عبد حافظ اسماعيل 20 عاما بنوبة قلبية |  2019-08-12 13:48:31 السعودية: رقم قياسي لاستهلاك الإنترنت بيوم عرفة.. ومن التطبيقات الأكثر إستخداما: إنستغرام وفيسبوك وواتساب |  2019-08-12 13:46:21 زاندبرج من ميرتس: يحق لليهود الصلاة بالمسجد الاقصى! |  2019-08-12 11:12:30 البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ |  2019-08-12 11:09:48 طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة |  2019-08-12 10:23:12 أيام التشريق.. هذا سبب التسمية ونُسك الحجاج بها |  2019-08-12 10:14:28 اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات |  2019-08-12 10:13:12 غانتس: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة |  2019-08-12 07:59:24 95 قتيلاً بفيضانات بالهند |  2019-08-12 07:53:44 الطقس: أجواء حارة |  2019-08-11 22:37:41 نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست |  2019-08-11 22:35:48 مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية |  2019-08-11 22:34:53 عباس: سنبقى هنا ولن نسمح لأحد أن يخرجنا من أرضنا |  2019-08-11 19:26:16 فاجعة في الخليل أول ايام العيد - مصرع الطفل محمد بلال مسالمة (عامان) بحادث دهس من قبل والده |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حذر خبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 مترا، دون مستوى سطح البحر، مسجلًا بذلك أدنى مستوياته في التاريخ، وهو ما قد يشكل خطراً على وجوده ومحيطه.


وكانت مساحات رملية واسعة على شاطئ البحر تغمرها المياه في السابق، لكنها الآن أصبحت جافة.

والمطاعم التي كانت تطل على البحر مباشرة، أصبحت بعيدة عنه وخلت من الزوار.


وبدأت حفر كبيرة في الظهور بالسنوات الأخيرة بالبحر الميت، وتسبب هذه الحفر في تسرب كميات إضافية من مياه البحر، ويرجع خبراء هذه الحفر إلى تركيبة التربة الضعيفة في المنطقة. 




كلمات متعلقة

البحر, الميت, يبلغ, أدنى, مستوى, في, التاريخ,

تابعونــا

عرابة تفجع بوفاة الشاب حافظ عبد حافظ اسماعيل 20 عاما بنوبة قلبية عرابة تفجع بوفاة الشاب حافظ عبد حافظ اسماعيل 20 عاما بنوبة قلبية 2019-08-12 | 15:06:26

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 12/8/2019 الشاب حافظ عبد الحليم حافظ اسماعيل...

زاندبرج من ميرتس: يحق لليهود الصلاة بالمسجد الاقصى! زاندبرج من ميرتس: يحق لليهود الصلاة بالمسجد الاقصى! 2019-08-12 | 13:46:21

على اثر محاولات الاقتحام المتكررة ليمين المستوطنين للمسجد الاقصى ومحاولات...

طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة 2019-08-12 | 11:09:48

فجعت مدينة طمرة اليوم الاثنين ثاني ايام عيد الاضحى المبارك بوفاة الدكتور محمود...

اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات 2019-08-12 | 10:14:28

تسبب عطل فني في نظام فرز ونقل الأمتعة الآلي، في مطار اللد (بن غوريون)، إلى تأخيرات...

غانتس: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة غانتس: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة 2019-08-12 | 10:13:12

قال زعيم المعارضة ، بيني غانتس، إنه مستعد للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه...

الطقس: أجواء حارة الطقس: أجواء حارة 2019-08-12 | 07:53:44

يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات...

نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست نتنياهو يزور أوكرانيا قبيل انتخابات الكنيست 2019-08-11 | 22:37:41

من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر الأسبوع المقبل...

فاجعة في الخليل أول ايام العيد - مصرع الطفل محمد بلال مسالمة (عامان) بحادث دهس من قبل والده فاجعة في الخليل أول ايام العيد - مصرع الطفل محمد بلال مسالمة (عامان) بحادث دهس من قبل والده 2019-08-11 | 19:26:16

الخليل - لقي الطفل محمد بلال مسالمة البالغ من العمر عامين مصرعه اليوم الاحد نتيجة...

هنية يحذر من المساس بالمسجد الأقصى هنية يحذر من المساس بالمسجد الأقصى 2019-08-11 | 18:04:10

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية من أي خطوة من شأنها المساس...

الطيبي من المسجد الاقصى:الاف المرابطين والمرابطات من القدس والداخل دافعوا عن المسجد الاقصى الطيبي من المسجد الاقصى:الاف المرابطين والمرابطات من القدس والداخل دافعوا عن المسجد الاقصى 2019-08-11 | 15:24:03

قال النائب د. احمد الطيبي رئيس العربيه للتغيير( القائمة المشتركة) ان الاف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية فيلانوفينسي و برشلونة مباشريلا شوت القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيلانوفينسيبرشلونة برشلونة وفيلانوفينسي قناة تنقل مباراة برشلونةمصرع 29 قتيلا عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي 2016 المجتمع العربيرئيس بلدية اللد يائير رفيفو مأذن صلاة صوت الأذان المس بالدين الاسلامي كفر كنا 1500 شخص يتظاهرون نصرة للحركة الاسلامية الشق الشمالي مسيرة عيد الفطر المبارك شفاعمرو مشاركة واسعة طفل من الشمال مستشفى رمبام حيفا ابتلع عقد مغناطيسي عن طريق الخطأ كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفمفرق بيت كاما مدينة رهط النقب حادث طرق مروع شاحنة سيارة اصابة خطيرة متوسطة شاكيد وزيرة القضاء ترفض فكرة اقامة الدولة الفلسطينية مصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا الطفل العنكبوت الفلسطيني تحطيم محمد الشيخ ليونة غينيس رقم قياسي اصابة حرجة شاب يافة الناصرة تعرض لاطلاق نار مصرع رجل صلاح حمودهخالفات سير حملة شرطة تحرير ام الفحم سيارات مكثفة كفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com