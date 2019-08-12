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طمرة تفجع بوفاة الدكتور محمود هواش بنوبة قلبية حادة



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فجعت مدينة طمرة اليوم الاثنين ثاني ايام عيد الاضحى المبارك بوفاة الدكتور محمود هواش 58 عاما جراء تعرضه لنوبة قلبية حادة خلال تواجده بمنزله


الطواقم الطبية التي حضرت عملت على انعاشه الا ان كل المحاولات باءت بالفشل، يذكر ان الدكتور هواش عمل كطببب عائلة بعياده الخاصة بحي (ابو الرمان ) بمدينة طمرة ، ويشهد الناس على حسن خلقه وطيبة معاملته مع الناس .


رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان




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- اسامةمرشد

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