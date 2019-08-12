طمرة, تفجع, بوفاة, الدكتور, محمود, هواش, بنوبة, قلبية, حادة,

الطواقم الطبية التي حضرت عملت على انعاشه الا ان كل المحاولات باءت بالفشل، يذكر ان الدكتور هواش عمل كطببب عائلة بعياده الخاصة بحي (ابو الرمان ) بمدينة طمرة ، ويشهد الناس على حسن خلقه وطيبة معاملته مع الناس .رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان

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