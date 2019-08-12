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خيبة جديدة قبل الليغا.. روما يهزم ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تغلب فريق روما الإيطالي 5-4 بركلات الترجيح على ضيفه ريال مدريد الإسباني، في المباراة الأخيرة للفريق الملكي قبل خوض منافسات الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم الذي سينطلق الجمعة المقبل.    



وتعادل الفريقان 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، واحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لأصحاب الأرض.      


وبادر البرازيلي مارسيللو بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 16، لكن دييغو بيروتي أدرك التعادل لروما في الدقيقة 34.      


ولم يهنأ روما بتعادله كثيرا، بعدما أعاد البرازيلي كاسيميرو التقدم للفريق الإسباني من جديد في الدقيقة 39، غير أن البوسني إيدين دزيكو تعادل مرة أخرى لروما، لكن الفريقين فشلا في هز الشباك خلال الشوط الثاني.      




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