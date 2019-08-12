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اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تسبب عطل فني في نظام فرز ونقل الأمتعة الآلي، في مطار اللد (بن غوريون)، إلى تأخيرات في مواعيد إقلاع وهبوط الرحلات الجوية للمسافرين، اليوم الإثنين.



وتم تأجيل 15 رحلة على الأقل حتى هذه اللحظة، وسط توقعات بارتفاع عدد الرحلات المؤجلة.


وتكدست مئات الحقائب أمام مكاتب تسجيل الوصول (تشيك إن) حيث تعذر إرسالها للتفتيش. وسط تقارير تفيد بإقلاع بعض المسافرين إلى وجهاتهم دون حقائب، والتي تقرر إرسالها في وقت لاحق.
اضطراب في مطار بن غوريون: عطل يتسبب بتأجيل رحلات




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