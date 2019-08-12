غانتس:, سنتحالف, مع, الليكود, شرط, أن, لا, يكون, نتنياهو, رئيسا, للحكومة,

قال زعيم المعارضة ، بيني غانتس، إنه مستعد للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، لكن بشرط ألا يكون الأخير رئيسا للوزراء.

وبحسب هيئة البث "مكان" العبرية، أوضح غانتس، رئيس حزب "أزرق- أبيض"، أن حزبه لا يمكن أن يشارك في حكومة برئاسة نتنياهو.وأضاف غانتس: "سبب ذلك ليس لأنه يكره نتنياهو شخصيا، بل لأن هناك 3 لوائح شبهات جنائية بحقه".