وفاء, الكيلاني, تخطف, الانظار, بأحدث, إطلالة, لها, مع, تيم, حسن,

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أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلها الغنائي الضخم في مهرجان “غوتنمبرغ”...
عايد سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة للنوايا الحسنة" الجمهور...
ظهرت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني بإطلالة صيفية جريئة في صورة نشرتها عبر...
طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنية “نكتة بايخة” من البومها الجديد...
حضرت النجمة التركية توبا بويوكستون حفل زفاف ابنة الفنان التركي تامر ليفانت،...
نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة له...
روجت الفنانة السورية أصالة لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “نكتة بايخة”، إذ طرحت...
رد الفنان المصري ” محمد رمضان ” على شائعة زواجه من الفنانة ” حلا شيحة ” من خلال...
في بادرة طيبة منها لمصالحة الجمهور المصري، نشرت الفنانة ميريام فارس على حساباتها...
كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم انها تحرص على التواجد في الدراما...