وفاء, الكيلاني, تخطف, الانظار, بأحدث, إطلالة, لها, مع, تيم, حسن,

احتفل الفنان السوري تيم حسن بعيد الأضحى المبارك برفقة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وقد نشر تيم حسن صورة جمعته بزوجته خلال العيد، عبر حسابه على انستغرام، وعلّق عليها كاتبًا: “عيدكم فرح وخير وبركة إن شاء الله.. كل عام وأنتم بخير”.من جانبها، نشرت وفاء الكيلاني أيضا الصورة نفسها عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على انستغرام، وعلّقت كاتبة: “عيدكم مبارك”.قد خطفت وفاء الكيلاني الانظار في هذه الصورة حيث علق الكثير من المتابعين بأنها تزداد جمالا