زيدان:, بيل, وخاميس, معنا.., وكل, شيء, وارد, في, الميركاتو,

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تغلب فريق روما الإيطالي 5-4 بركلات الترجيح على ضيفه ريال مدريد الإسباني، في...
وجه مانشستر يونايتد رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز...
تعرض أحد صغار مشجعي ليفربول، لكسر في الأنف، عندما كان يركض للحاق بسيارة نجم...
صادق القضاء الإسباني على إقامة مباريات الدوري المحلي أيام الجمعة، إلا أنه منع...
تأكد غياب نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه ضد أولمبيك نيم، غدًا...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يجهز خطة بديلة للتعاقد...
توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، من أجل ضم لاعب وسط الأخير، في فترة...
ما زالت الأنباء تتضارب بشأن رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان...
تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى حادثة عنصرية جديدة، من أحد جماهير...
أبدى الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، تفاؤله بشراكته مع الوافد الجديد...