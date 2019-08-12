أطعمة, تعوض, نقص, فيتامين, D, .., تعرف, عليها,

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قالت نتائج دراسة جديدة إن استعمال الهاتف الذكي لمدة 5 ساعات يومياً يعني إدمان...
تعتبر وجبة الإفطار الأهم على مدار اليوم لإمداد الجسم بالفيتامينات والمواد...
وجد باحثون أن شرب 3 فناجين قهوة أو أكثر يوميا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض للصداع...
من المعروف أن لوجبة الإفطار فوائد كبيرة وعديدة على الصحة، إلا أن كثيرين...
ترجع حوالي نصف مشاكل الانتفاخ والغازات إلى الهواء المبتلع، فيما يعود النصف...
كشف تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم تقديمه في ” ريو دي جانيرو ” عن مخاطر...
أشارت دراسة أمريكية موسعة استغرقت أكثر من 14 عاماً إلى أن تناول القهوة قبل الذهاب...
عندما تسافر في رحلة طيران، يمكن أن يكون التجول حول المقصورة طريقة رائعة لتمديد...
وجدت دراسة حديثة أن آلات التمرين الرياضي العصرية القائمة على هز الجسم، يمكن أن...
للسكر، الكثير من الآثار السلبية الجانبية، تتعدى المشكلة الشائعة الممثلة في...