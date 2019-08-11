مانشستر, يونايتد, يقسو, على, تشيلسي, برباعية,

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تعرض أحد صغار مشجعي ليفربول، لكسر في الأنف، عندما كان يركض للحاق بسيارة نجم...
صادق القضاء الإسباني على إقامة مباريات الدوري المحلي أيام الجمعة، إلا أنه منع...
تأكد غياب نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه ضد أولمبيك نيم، غدًا...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يجهز خطة بديلة للتعاقد...
توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، من أجل ضم لاعب وسط الأخير، في فترة...
ما زالت الأنباء تتضارب بشأن رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان...
تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى حادثة عنصرية جديدة، من أحد جماهير...
أبدى الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، تفاؤله بشراكته مع الوافد الجديد...
أفادت تقارير صحفية رفيعة المستوى بأن نادي ريال مدريد الإسباني يجري محادثات مع...
أصبحت مسألة انتقال ليروي ساني جناح مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ، أكثر تعقيدًا،...