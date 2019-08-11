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مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه مانشستر يونايتد رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أكد من خلالها سعيه مبكرا للمنافسة بقوة على لقب المسابقة الغائب عنه منذ موسم 2012 / 2013، وذلك عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه تشيلسي في قمة مباريات المرحلة الأولى للبطولة العريقة.



وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، فيما ظل تشيلسي، الذي يحلم باستعادة البطولة التي غابت عنه في الموسمين الماضيين، بلا رصيد من النقاط.


ورغم الفوز الكبير ليونايتد، إلا أن تشيلسي كان ندا قويا لأصحاب الأرض، خاصة في الشوط الأول، الذي وقف خلاله القائم والعارضة حائلا دون هز الفريق الأزرق للشباك، بالإضافة للتألق غير العادي من الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر، الذي تصدى ببراعة لأكثر من تسديدة خلال هذا الشوط.


وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 18 من ركلة جزاء حصل عليها، قبل أن يضيف زميله أنتوني مارسيال الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 65.


وعاد راشفورد للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث ليونايتد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، فيما تكفل اللاعب الويلزي الشاب دانييل جيمس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 81.




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