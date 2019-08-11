عباس:, سنبقى, هنا, ولن, نسمح, لأحد, أن, يخرجنا, من, أرضنا,

وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأحد، اكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس عباس للصحفيين: نحن هنا صامدون صابرون مرابطون في أرضنا، ولن نسمح لأحد أن يخرجنا منها ولن نسمح لاحد أن يحتل مكاننا، ولن نسمح لاحد أن يأخذ حقوقنا أو أن يهضمها، وسنبقى هنا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما طال الزمن.وأضاف الرئيس عباس: نتوجه بالتحية والتقدير والتهاني الحارة لأبناء شعبنا في كل مكان، في الوطن والشتات والمخيمات، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، كما نتوجه للأمتين العربية والإسلامية والعالم بأن يعود بالخير والسلام والبركات.