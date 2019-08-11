فاجعة في الخليل أول ايام العيد - مصرع الطفل محمد بلال مسالمة (عامان) بحادث دهس من قبل والده

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حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية من أي خطوة من شأنها المساس...
قال النائب د. احمد الطيبي رئيس العربيه للتغيير( القائمة المشتركة) ان الاف...
اصيب رجل (50 عامًا) اليوم الاحد باصابات وصفت بالخطيرة في باقة الغربية جراء تعرضه...
وقعت مواجهات صباح اليوم، الأحد، وتم القاء قنابل صوت وغاز على المصلّين في المسجد...
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح الأحد استشهاد مروان خالد عبد الغني ناصر...
أدى الآلاف من سكان مدينة أم الفحم صباح اليوم الاحد صلاة عيد الاضحى المبارك في ملعب...
بأجواء من الفرح والاحتفال، أدى عشرات الآلاف من المصلين صباح الاحد صلاة عيد الاضحى...
وصل لمركز حيان فجر اليوم الأحد ثلاث اصابات من شجار عنيف وقع بقرية جولس . طواقم...
اصيب بعد منتصف الليلة شابان 20 عاما تعرضا للطعن في باقة الغربية . وافيد ان...
اليوم الاحد، اول ايام عيد الاضحى المبارك، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على...