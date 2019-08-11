تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-11 19:26:16 فاجعة في الخليل أول ايام العيد - مصرع الطفل محمد بلال مسالمة (عامان) بحادث دهس من قبل والده |  2019-08-11 18:04:10 هنية يحذر من المساس بالمسجد الأقصى |  2019-08-11 18:03:00 حزب الله: اسرائيل تتحضر لشن حرب علينا والمقاومة جاهزة لملاقاتها |  2019-08-11 15:24:03 الطيبي من المسجد الاقصى:الاف المرابطين والمرابطات من القدس والداخل دافعوا عن المسجد الاقصى |  2019-08-11 15:22:57 الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل تطالبها بوقف انتهاكاتها |  2019-08-11 13:34:04 لفتة إنسانية لصلاح بعد تسببه في كسر أنف مشجع صغير |  2019-08-11 13:28:50 إصابة رجل (50 عامًا) بجراح خطيرة دهسا في باقة الغربية |  2019-08-11 13:27:14 الحجاج يبدأون رمي الجمرات بأول أيام عيد الأضحى |  2019-08-11 09:53:49 مواجهات والقاء قنابل على المصلين في المسجد الأقصى |  2019-08-11 09:48:34 أول أيام عيد الأضحى المبارك: شهيد وقصف شمال قطاع غزة |  2019-08-11 08:56:33 ام الفحم - الآلاف يشاركون في صلاة العيد ويتبادلون التهاني |  2019-08-11 08:41:20 عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى |  2019-08-11 08:04:22 3 اصابات منها خطيرة اثر شجار عنيف في جولس |  2019-08-11 07:56:13 اصابتان متوسطة وخطيرة لشابين تعرضا للطعن في باقة الغربية |  2019-08-11 06:58:30 اجواء صيفية عادية اليوم وغدا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فاجعة في الخليل أول ايام العيد - مصرع الطفل محمد بلال مسالمة (عامان) بحادث دهس من قبل والده



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



الخليل - لقي الطفل محمد بلال مسالمة البالغ من العمر عامين مصرعه اليوم الاحد نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل والده في بلدة بيت عوا غرب الخليل .



وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل المذكور قد وصل متوفيا الى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل جراء حادث سير .


وأضاف ارزيقات بتعرض الطفل للدهس أثناء قيام والده بالرجوع للخلف بمركبته الامر الذي تسبب بوفاته على الفور . 


وأكد ارزيقات ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور .




كلمات متعلقة

فاجعة, في, الخليل, أول, ايام, العيد, -, مصرع, الطفل, محمد, بلال, مسالمة, (عامان), بحادث, دهس, من, قبل, والده,

تابعونــا

هنية يحذر من المساس بالمسجد الأقصى هنية يحذر من المساس بالمسجد الأقصى 2019-08-11 | 18:04:10

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية من أي خطوة من شأنها المساس...

الطيبي من المسجد الاقصى:الاف المرابطين والمرابطات من القدس والداخل دافعوا عن المسجد الاقصى الطيبي من المسجد الاقصى:الاف المرابطين والمرابطات من القدس والداخل دافعوا عن المسجد الاقصى 2019-08-11 | 15:24:03

قال النائب د. احمد الطيبي رئيس العربيه للتغيير( القائمة المشتركة) ان الاف...

إصابة رجل (50 عامًا) بجراح خطيرة دهسا في باقة الغربية إصابة رجل (50 عامًا) بجراح خطيرة دهسا في باقة الغربية 2019-08-11 | 13:28:50

اصيب رجل (50 عامًا) اليوم الاحد باصابات وصفت بالخطيرة في باقة الغربية جراء تعرضه...

مواجهات والقاء قنابل على المصلين في المسجد الأقصى مواجهات والقاء قنابل على المصلين في المسجد الأقصى 2019-08-11 | 09:53:49

وقعت مواجهات صباح اليوم، الأحد، وتم القاء قنابل صوت وغاز على المصلّين في المسجد...

أول أيام عيد الأضحى المبارك: شهيد وقصف شمال قطاع غزة أول أيام عيد الأضحى المبارك: شهيد وقصف شمال قطاع غزة 2019-08-11 | 09:48:34

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح الأحد استشهاد مروان خالد عبد الغني ناصر...

ام الفحم - الآلاف يشاركون في صلاة العيد ويتبادلون التهاني ام الفحم - الآلاف يشاركون في صلاة العيد ويتبادلون التهاني 2019-08-11 | 08:56:33

أدى الآلاف من سكان مدينة أم الفحم صباح اليوم الاحد صلاة عيد الاضحى المبارك في ملعب...

عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى 2019-08-11 | 08:41:20

بأجواء من الفرح والاحتفال، أدى عشرات الآلاف من المصلين صباح الاحد صلاة عيد الاضحى...

3 اصابات منها خطيرة اثر شجار عنيف في جولس 3 اصابات منها خطيرة اثر شجار عنيف في جولس 2019-08-11 | 08:04:22

وصل لمركز حيان فجر اليوم الأحد ثلاث اصابات من شجار عنيف وقع بقرية جولس . طواقم...

اصابتان متوسطة وخطيرة لشابين تعرضا للطعن في باقة الغربية اصابتان متوسطة وخطيرة لشابين تعرضا للطعن في باقة الغربية 2019-08-11 | 07:56:13

اصيب بعد منتصف الليلة شابان 20 عاما تعرضا للطعن في باقة الغربية . وافيد ان...

اجواء صيفية عادية اليوم وغدا اجواء صيفية عادية اليوم وغدا 2019-08-11 | 06:58:30

اليوم الاحد، اول ايام عيد الاضحى المبارك، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محاولة سرقة شاحنة اطلاق نار مصرع شاب عربي اصابة مفرق بيلو لخيش رحوفوتجبهة البعنة مغارة قام من بين الاموات بلدية . كرمئيل مطالبة قرية ظاهرة التسول مشتبهين منطقة الناصرة الشرطة البروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية كسور منطقة الرأس التنكيل جسر الزرقاء طفلة رضيعة لائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك رهط مفقود البحث الشرطة عنه اسماعيل الافينشامطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية عامل البعينة حيفا منطقة سقوطه ارتفاع شاهق قرية مستشفى اسعاف شرطة تحقيق فاطمة سرحان تسكن الشارع تنام البلدة القديمة عكا اغرضا فراش نوم حريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران اصابة عامل سقط في بئر عن سقالة ورشة بناء نيشر منطقة حيفا تخليص علق يافا طعن جندي عربي اصابة طفيفة هرب المشتبه الشرطة تحقق تبحث خلفية جنائيةهدم بيت مواطن بير هداج النقب تشريد عائلة متزوج اطفال جرافات اسرائيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com