فاجعة في الخليل أول ايام العيد - مصرع الطفل محمد بلال مسالمة (عامان) بحادث دهس من قبل والده

الخليل - لقي الطفل محمد بلال مسالمة البالغ من العمر عامين مصرعه اليوم الاحد نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل والده في بلدة بيت عوا غرب الخليل .

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل المذكور قد وصل متوفيا الى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل جراء حادث سير .وأضاف ارزيقات بتعرض الطفل للدهس أثناء قيام والده بالرجوع للخلف بمركبته الامر الذي تسبب بوفاته على الفور .وأكد ارزيقات ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور .